Der charismatische, athletische, sinnliche DS 7 Crossback besticht durch seine gelungene, kontrastreiche Linienführung und seine einzigartige Persönlichkeit. Diese wird schon kurze Zeit nach der Enthüllung mit einer limitierten Sonderedition noch deutlicher hervorgehoben.

Die stattliche, vertikale DS Frontpartie („DS Wings“) hebt den edlen, leistungsstarken, charismatischen Auftritt des DS 7 Crossback hervor. Der sechseckige Kühlergrill mit Diamant-Effekt setzt das neu designte DS Emblem eindrucksvoll in Szene. Zwei Sicken aus Aluminium, die einen Pfeil zwischen der Spitze des Kühlergrills und den zweifarbigen Rückspiegeln bilden, unterstreichen die Länge und die Stärke des DS 7 Crossback. Die markanten vorderen und hinteren Flügel bringen die athletische Schönheit des SUV zur Geltung. Am Heck werden die einzigartigen Rückleuchten hervorgehoben, deren Design an Schuppen erinnert. Blinker mit Lauflicht runden den puristischen Auftritt ab.

Seit der Gründung von DS Automobiles ist die Lichtsignatur das Markenzeichen der Marke. Sobald der DS 7 Crossback geöffnet wird, erstrahlen die vorderen, wie Edelsteine gefassten LED-Scheinwerfer (DS ACTIVE LED VISION) in Purpur-Rot und drehen sich um 180 Grad. Das einzigartige optische Erlebnis übt hypnotisierende Wirkung aus, tags wie nachts, vor dem Start ebenso wie während der Fahrt. Das Tagfahrlicht sieht aus wie mit Perlen besetzt und unterstreicht in Verbindung mit den Blinkern mit Lauflicht den unverwechselbaren Blick des DS 7 Crossback.

Höhepunkt der Lichtsignatur sind die Rücklichter mit 3D-Full-LED-Technologie, deren Design an Schuppen erinnert. Sie verleihen dem DS 7 Crossback einen avantgardistischen Auftritt. Für die Entwicklung der wunderschönen Lichtsignatur namens 3D REAR LIGHTS haben die Designer und Ingenieure von DS Automobiles auf die neuesten Spitzentechnologien zurückgegriffen, zum Beispiel auf die hochpräzise Lasergravur.

Das Interieur besticht durch zwei 12 Zoll-Bildschirme, die ein einzigartiges Angebot in dem Segment darstellen. Der erste Bildschirm ist eine Innovation auf dem hart umkämpften Markt der SUV: Er macht die Navigation leichter, steuert die Multimedia-Schnittstelle und verfügt über das umfassende Angebot DS Connect und die Mirror Screen Funktion. Der zweite, personalisierbare Bildschirm übernimmt die Funktion eines digitalen Kombiinstruments.

Der moderne, elegante Innenraum des DS 7 Crossback unterstreicht das Know-how der Experten von DS Automobiles. Im Einklang mit der Design-Philosophie der Marke – der Personalisierung – werden fünf unterschiedliche Innenraumwelten angeboten. Die fünf DS Inspirationen passen sich ganz unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen an. Sie heben die Persönlichkeit des Kunden hervor, der sich über ein Fahrzeug als eigenes Spiegelbild freut.

Als Hommage an die Stadt Paris, den Geburtsort der Marke DS Automobiles, tragen die DS Inspirationen die Namen „Bastille“, „Rivoli“, „Faubourg“ und „Opéra“. Die fünfte Inspiration „Performance Line“ verkörpert wie die gleichnamige Linie der Marke den Geist des Gran Turismo.

Jedes Detail, jedes Material (echtes Holz, Alcantara®, genarbtes Leder und Nappa-Leder) wurde sorgfältig ausgesucht, verarbeitet und in das Fahrzeug eingebaut. Die Materialen setzen das hochwertige Interieur in Szene – Armaturenbrett, Türverkleidung, Konsolen und Sitze. Das perfekt abgestimmte Ambiente umhüllt die Insassen.

Die limitierte Edition des neuen SUV von DS Automobiles hört auf den klangvollen Namen „La Première“. Sie besticht durch ihren edlen, exklusiven Auftritt. Die eleganten, charismatischen Außenfarben Artense-Grau, Perlmutt-Weiß und Perla Nera-Schwarz bilden einen gelungenen Kontrast zu dem Interieur aus Nappaleder im exklusiven Farbton Art Rubis, einem tiefen und warmen Rubin-Rot.

Perlenstickereien aus der Haute Couture heben das Bracelet-Finish der Sitze hervor. Die exklusive Uhr aus der französischen Uhrenmanufaktur B.R.M. harmoniert farblich mit dem Interieur, das Armaturenbrett und die Fußmatten tragen den Namen „La Première“. Die Liebe zum Detail setzt sich im Außendesign fort. Akzente in Art-Rubis zieren ebenso das DS Monogramm an der Frontpartie, die Logos an den Flanken sowie die 20-Zoll-Leichtmetallfelgen PARIS in ziseliertem Design. Mit solch einer exklusiven Ausführung hebt die limitierte Auflage die einzigartige Persönlichkeit des neuen SUV der Marke DS Automobiles beeindruckend hervor.

Stand: Februar 2017; Fotos: DS Automobiles