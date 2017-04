Der MINI Countryman der zweiten Generation ist das größte und vielseitigste Modell im Angebot der britischen Traditionsmarke. Ein weiterer Superlativ gebührt nun der Antriebseinheit des neuen MINI John Cooper Works Countryman. Der mit 170 kW/231 PS stärkste jemals in einem MINI eingesetzte Motor sorgt in Kombination mit dem serienmäßigen Allradantrieb ALL4 und dem robusten Fahrzeugkonzept dafür, dass mit dem jüngsten Neuzugang in der Familie der Topsportler von John Cooper Works sowohl das Race Feeling auf der Straße als auch der extreme Fahrspaß auf unbefestigtem Terrain ein neues Niveau erreichen.

Der neue MINI John Cooper Works Countryman spurtet mit serienmäßigem 6-Gang Handschaltgetriebe ebenso wie mit optionalem 8-Gang Steptronic Sport Getriebe in 6,5 Sekunden auf 100 km/h. Er ist dabei um 0,8 beziehungsweise 0,7 Sekunden schneller als der MINI Cooper S Countryman ALL4.

Auch in der Elastizität beim Zwischenspurt, der Agilität in Kurven und den Verzögerungswerten kommen die überlegenen Performance-Eigenschaften des neuen MINI John Cooper Works Countryman zum Ausdruck.

Sie sind das Ergebnis eines mit dem Rennsport-Knowhow von John Cooper Works zusammengestellten Gesamtpakets, das neben dem Motor und dem Allradantrieb ein Sportfahrwerk mit 18 Zoll großen John Cooper Works Leichtmetallrädern und Brembo Sportbremsanlage, eigenständige Karosseriemerkmale zur Optimierung der Aerodynamik-Eigenschaften und der Kühlluftzufuhr und ein modellspezifisches Cockpit mit John Cooper Works Sportsitzen umfasst.

Auch die Effizienz wird positiv beeinflusst. Mit dem serienmäßigen Schaltgetriebe kommt der neue MINI John Cooper Works Countryman auf einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von 7,4 Liter je 100 Kilometer und CO2-Emissionen von 169 Gramm pro Kilometer. In Verbindung mit dem 8-Gang Steptronic Sport Getriebe reduzieren sich die Werte auf 6,9 Liter und 158 Gramm (vorläufige Werte im EU-Testzyklus).

Der neue MINI John Cooper Works Countryman wird der Öffentlichkeit erstmals im April 2017 auf der Fachmesse Auto Shanghai vorgestellt. Die Markteinführung startet im Frühjahr 2017.

Stand: April 2017; Fotos: MINI