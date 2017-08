Einzigartiges Winterabenteuer in Island

Die Experten des Münchner Reiseveranstalters Katla Travel ermöglichen Reisenden ab sofort ein ganz besonderes Winterabenteuer: Eine Reise mit dem Super Jeep zu den schneebedeckten Rhyolithbergen und heißen Quellen in Landmannalaugar im isländischen Hochland. Die Hochlandstraße ist für Touristen normalerweise nur im Sommer geöffnet. Im Winter kommen Reisende dort nur mit einem Guide und in einem Super Jeep hin. Katla Travel organisiert seinen Kunden damit unvergessliche Nächte in einer Berghütte umgeben von winterlicher Landschaft und dem Zauber der Nordlichter.

Das große Abenteuer beginnt in Reykjavík. Von der Hauptstadt Islands aus geht es mit dem Super Jeep in Richtung Südküste. Die erfahrenen Guides kennen sich in dem Gebiet bestens aus und meistern auch unter rauen Bedingungen die Fahrtstrecken. Doch es liegt nicht alles in ihrer Hand: Das Wetter und die unberührte Winterlandschaft bestimmen das Reisetempo der Entdecker. Die großen Super Jeeps sind sicher und für die Reise durch den Schnee gerüstet. Bei den Fahrten ins Hochland muss extra etwas Luft aus den riesigen Reifen gelassen werden, damit der Super Jeep über den Schnee gleiten kann. Dabei geht es beispielsweise entlang des Flusses Þjórsá und vorbei am berüchtigten Vulkan Hekla. Auch eine Besichtigung des Wasserfalls Hjálparfoss und des Fjallabak Naturschutzgebietes mit seinen weitläufig schneebedeckten Lavafeldern und glitzernden Seen darf nicht fehlen.

Authentisches Wintererlebnis in der Berghütte

Angekommen in Landmannalaugar beziehen die Abenteurer ihr Erlebnis-Quartier: In der großen, zweistöckigen Berghütte erwartet sie wohlige geothermale Wärme inmitten der tief verschneiten Umgebung. Frisches Trinkwasser, Toiletten und Waschräume befinden sich nur wenige Schritte von der Hütte entfernt in einem separaten Haus. Die Umgebung lädt mit seinen heißen Quellen und den Rhyolithbergen zur Entdeckungstour. Dabei geht es je nach Wetter mit dem Schneemobil oder dem Super Jeep ins isländische Winterwunderland. Vereiste Seen und verschneite Berge verzaubern dabei jeden Nordlandfreund. Zur Belohnung wartet am Abend der natürliche heiße Pool, in dem Erholungssuchende die Ruhe des isländischen Hochlands genießen und mit etwas Glück das Spektakel der Nordlichter bestaunen.

Naturschauspiel trifft Hauptstadt-Feeling

Nach den Hochlandabenteuern organisiert Katla Travel noch ein besonderes Programm zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Insel aus Feuer und Eis: Es geht zum Goldenen Kreis, wo die beeindruckenden Naturschauspiele kein Ende zu nehmen scheinen. So schießt der Geysir Strokkur in kurzen Abständen seine Wasserfontäne in die Höhe und der Wasserfall Gullfoss zeigt seine Pracht hinter einem schimmernden Eisvorhang. In Reykjavík warten anschließend Walbeobachtungstouren, Shopping-Erlebnisse, das Konzerthaus Harpa oder die Hallgrimskirche auf die Entdecker.

Silvester in Reykjavík oder zu Eishöhlen & Nordlichtern

Neben der außergewöhnlichen Reise ins winterliche Hochland bietet Katla Travel seinen Kunden zahlreiche weitere Winterangebote. Mit ihrer individuellen Beratung und Planung finden die Mitarbeiter für jeden die passende Wunschreise. So bestaunen die Winterurlauber das Feuerwerkspektakel am Silvesterabend über Reykjavík und unternehmen spannende Ausflüge, wie an Islands Südküste mit einem deutschsprachigen Guide. Auch Selbstfahrer kommen über den Jahreswechsel auf ihre Kosten: Die Kombination aus quirliger Hauptstadt und Entspannung im Ferienhaus machen die Winterferien in Island perfekt.

Mit dem Angebot Landmannalaugar zur Zeit der Nordlichter geht es für Islandentdecker mitten ins Hochland. Die sechstägige Reise ist ab 2.199 Euro pro Person buchbar. Das Paket beinhaltet den Hin- und Rückflug, die Flughafentransfers in Island, drei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück in Reykjavík, die dreitägige geführte Super Jeep-Tour mit englischsprachiger Reiseleitung, inklusive Hotelabholung und zwei Übernachtungen mit Vollpension während der Gruppenreise. Ebenso inkludiert sind der Ausflug „Der Goldene Kreis“, die Schneemobilfahrt in Landmannalaugar und das Island Reise-Handbuch von Dumont.

Stand: August 2017; Fotos von oben: Nordlichter in Island, Super Jeep (Foto von Extreme Iceland), Landmannalaugar im Winter (Foto von Extreme Iceland)