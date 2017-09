Dacia präsentiert neuen Duster

Weltpremiere für den neuen Dacia Duster: Die rumänische Renault Tochter zeigt auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt erstmals die zweite Generation des weltweit erfolgreichen Kompakt-SUV. Der Newcomer zeichnet sich durch ein komplett neues, modernes Design aus, das den robusten Charakter des Modells noch stärker betont. Rundum neugestaltet präsentiert sich auch das Interieur.

Die kraftvolle Linienführung verleiht der neuen Modellgeneration nochmals mehr Präsenz. So rückten die Dacia Designer die Hauptscheinwerfer weiter nach außen und zogen die Lichtquellen tief in die Fahrzeugflanken hinein, wodurch der SUV breiter wirkt. Den unverwechselbaren Auftritt des Duster prägt auch die neue Signatur der in drei Segmente geteilten LED-Tagfahrlichter.

Weitere bestimmende Elemente der Vorderansicht sind der neugestaltete Kühlergrill und der im Vergleich zum Vorgänger deutlich größere Unterfahrschutz in Silber. Sein robustes Material macht ihn unempfindlich gegen Kratzer. Die markant profilierte Motorhaube trägt gleichfalls zum dynamischen Erscheinungsbild des Dacia Modells bei.

Für die zweite Modellgeneration wurde die Fensterkante ein Stück nach oben versetzt, was den SUV-typischen Eindruck von Kraft und Souveränität steigert. Die Windschutzscheibe rückte zehn Zentimeter nach vorne und ist stärker geneigt als beim Duster der ersten Generation.

Die neugestaltete silberne Dachreling, ein typisches SUV-Attribut, verlängert die Konturen von A-Säulen sowie Windschutzscheibe und unterstreicht so den dynamischen Auftritt. Weitere Merkmale sind die ausgestellten Radhäuser, die 17-Zoll-Leichtmetallräder und die schwarzen Dekorelemente hinter den vorderen Radkästen.

Auch das Heck besticht durch markante Details wie breite Schultern, horizontale Linien und weit außen positionierte Heckleuchten, um die Fahrzeugbreite zu betonen. Die Rücklichter weisen die typische Dacia Grafik mit vier separaten Leuchtsegmenten auf, die für den Duster modifiziert wurde. Wie vorne betont auch hinten der vergrößerte Unterfahrschutz in Silber den SUV-Charakter des neuen Duster.

