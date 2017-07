CELLULARLINE – Sicheres Telefonieren im Auto

Sicher und bequem im Auto telefonieren: Genau das stellt die neue Produktreihe „MAG4“ von Cellularline sicher. Egal ob KFZ-Halterung oder Bluetooth®-Headset – für jeden Bedarf ist das Passende dabei.

HANDY FORCE: Die magnetische KFZ-Halterung ist mit der MAG4-Technologie ausgestattet, einem patentierten Abschirmsystem von Cellularline, das die Halterung sicher, robust und einfach macht. Der Nutzer ist so beim Telefonieren vor magnetischen Interferenzen geschützt. Handy Force ist mit einem Klebesockel ausgestattet, der keine Rückstände hinterlässt, und wird am Armaturenbrett des Autos befestigt. Damit ist die vollständige Integration zwischen Halterung und Fahrzeug gewährleistet. Das in zwei Formaten erhältliche selbstklebende Metallplättchen kann auf der Rückseite des Telefons, in der Schutzhülle oder im Akku-Fach angebracht werden.

Preis: € 14,99

Die MAG4-Produktfamilie präsentiert zwei weitere Mitglieder:

Handy Force Drive (Preis: € 19,99), eine Magnethalterung mit Laschen, die sich leicht an den Lüftungsschlitzen befestigen lässt, sowie Pilot Force (Preis: € 24,99) mit Supergrip-Saugnapf, der auf Windschutzscheibe oder Armaturenbrett befestigt wird.

HANDY DRIVE PRO: Eine praktische Halterung aus Metall in schickem Design. Die Gummistreifen sorgen für einen festen Halt, ohne das Smartphone zu zerkratzen. Über das praktische Befestigungssystem lässt sich die Halterung ganz einfach an den Lüftungsschlitzen befestigen. Handy Drive Pro ist in Schwarz und Silber erhältlich.

Preis: € 19,99

PILOT PRO: Halterung mit Supergrip-Saugnapf für sicheren Halt an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett. Mit diesem praktischen Gerät ist das Smartphone in nur einem Handgriff befestigt.

Preis: € 29,99

MICRO HEADSET: Das sechs Gramm schwere Bluetooth®-Headset bietet dank modernisiertem Akku einen Standby-Modus. Es lässt sich mit einer Powerbank oder über einen Micro USB-Stecker wieder aufladen.

Micro Headset ist in zwei Farbkombinationen erhältlich: Weiß/Gold sowie in Weiß/Silber.

Preis: € 24,99

CAR HEADSET PRO: Das speziell für die Verwendung im Auto designte Bluetooth®-Headset eignet sich ideal für Telefonate über die Freisprecheinrichtung. Es verfügt über eine Multifunktionstaste und eine praktische Ladestation, die sich an den Lüftungsschlitzen befestigen lässt. Jeder der stilvoll telefonieren möchte, liegt mit der schwarz glänzenden Oberflächenveredelung und dem schlanken Design beim Car Headset pro genau richtig!

Preis: € 44,99 Stand: Juli 2017; Text und Fotos: CELLULARLINE