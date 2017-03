BMW 6er Reihe: M Sport Limited Edition

Neue Ausstattungsvariante kombiniert die Inhalte des modellspezifischen M Sportpakets mit zusätzlichen, besonders hochwertigen Optionen für das Exterieur und das Interieur – Sonderedition ab April 2017 in einer auf 300 Einheiten limitierten Auflage für das BMW 6er Coupé, das BMW 6er Cabrio und das BMW 6er Gran Coupé verfügbar.

Die M Sport Limited Edition für die Modelle der BMW 6er Reihe ebnet den Weg zu einer besonders exklusiven Form von Dynamik, die sowohl das äußere Erscheinungsbild als auch das Innenraum-Ambiente prägt. Die neue Ausstattungsvariante, die in Verbindung mit dem jeweils modellspezifisch konfigurierten M Sportpaket angeboten wird, beinhaltet eine einzigartige Zusammenstellung von Optionen und Designmerkmalen für das Exterieur und das Interieur. Die M Sport Limited Edition ist von April 2017 an in einer auf insgesamt 300 Einheiten begrenzten Auflage für das BMW 6er Coupé, das BMW 6er Cabrio und das BMW 6er Gran Coupé erhältlich.

Zu den Bestandteilen der M Sport Limited Edition für die BMW 6er Reihe gehören die im Modelljahr 2017 erstmals verfügbare Außenlackierung in der Variante Sonic Speed Blau metallic und die ebenfalls neu gestalteten 20 Zoll großen M Leichtmetallräder in Bicolor-Ausführung und M spezifischem Doppelspeichendesign einschließlich Mischbereifung und Notlaufeigenschaften. Die von herausfordernder Sportlichkeit und exklusiver Eleganz gekennzeichnete Ausstrahlung der Editionsmodelle wird zusätzlich mit Außenspiegelkappen in Carbon-Ausführung betont.

Unverwechselbare Akzente setzt die M Sport Limited Edition auch im Interieur. Fahrer und Beifahrer genießen das charakteristische Fahrerlebnis auf Komfortsitzen mit BMW Individual Volllederausstattung Merino Feinnarbe in der Variante Schwarz/Fjordblau. Die exklusiv für die Editionsmodelle angebotenen Sitze werden um Fußmatten mit abgesetztem Keder in Fjordblau ergänzt. Komplettiert wird das faszinierende Ambiente von Interieurleisten in der Ausführung Carbon Fibre, einem Gangwahlschalter mit Carbon-Applikationen sowie von Einstiegsleisten, die eine blaue Einfärbung und den Schriftzug „M Sport Limited Edition“ tragen.

Die M Sport Limited Edition ist nicht nur für alle Karosserievarianten der BMW 6er Reihe, sondern auch unabhängig von der vom Kunden gewählten Antriebsversion erhältlich. Für das BMW 6er Coupé (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,3 – 5,4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 217 – 143 g/km), das BMW 6er Cabrio (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,5 – 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 221 – 149 g/km) und das BMW 6er Gran Coupé (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,4 – 5,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 219 – 147 g/km) stehen jeweils ein Reihensechszylinder-Ottomotor mit 235 kW/320 PS, ein V8-Ottomotor mit 330 kW/450 PS und ein Reihensechszylinder-Dieselantrieb mit 230 kW/313 PS zur Auswahl. Alle Motoren werden serienmäßig mit einem 8-Gang Steptronic Sport Getriebe kombiniert. Alternativ zur markentypischen Kraftübertragung auf die Hinterräder wird für alle Modellvarianten der BMW 6er Reihe der intelligente Allradantrieb BMW xDrive angeboten.

