Volkswagen Arteon Elegance und Arteon R-Linie

Es gibt klassische Limousinen. Und es gibt Sportwagen. Die einen bieten viel Raum und hohen Komfort, die anderen scharfes Design und pure Dynamik. Jetzt bringt Volkswagen ein neues Modell auf den Markt, das diese beiden automobilen Welten verbindet: den Arteon. Ein sportlicher Gran Turismo, avantgardistisch designt, ausgestattet mit sehr viel Platz und den Assistenzsystemen einer neuen Generation, interaktiv vernetzt und somit „always on“, effizient und stark motorisiert, auffallend fahraktiv und doch komfortabel wie eine Oberklasselimousine abgestimmt.

Positioniert ist der Arteon oberhalb des weltweit in verschiedenen Versionen angebotenen Passat; in der Stufe über dem neuen Modell folgt der speziell für China entwickelte Phideon. Produziert wird der Arteon im deutschen Werk Emden. Ein Standort mit angegliedertem Überseehafen – ideal zugeschnitten auf einen Wagen wie den Arteon, der in nahezu allen für diese Klasse relevanten Ländern der Welt durchstartet. Der Startschuss für die offizielle Markteinführung in Europa fällt Mitte Juni in Deutschland. Asien, Amerika, Afrika und Ozeanien folgen innerhalb der nächsten Monate.

Der Arteon geht zuerst mit drei Turbodirekteinspritzern an den Start: ein 206 kW / 280 PS starker TSI (Benziner) und zwei TDI (Diesel) mit 110 kW / 150 PS und 176 kW / 240 PS. Drei weitere Motoren werden das Spektrum komplettieren: der neu entwickelte 1.5 TSI Evo* (110 kW / 150 PS mit Zylinderabschaltung) sowie ein TSI* und TDI* mit jeweils 140 kW / 190 PS.

Alle Motoren können mit einem automatischen Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombiniert werden (110-kW-TSI in Deutschland nur mit manuellem Getriebe). Für die TSI gehört das DSG ab 140 kW zur Serienausstattung; im Falle der TDI ist es in der 176-kW-Version serienmäßig an Bord. Der 280-PS-TSI und 240-PS-TDI sind zudem generell mit dem Volkswagen Allradantrieb 4MOTION ausgestattet; für den 140-kW-TDI steht der Allradantrieb optional zur Verfügung. Alle anderen Modelle besitzen Frontantrieb.

Zum avantgardistischen Gesamtkonzept des Arteon passen seine innovativen Assistenzsysteme. Drei der ganz neuen Technologien verdeutlichen das: Die automatische Distanzregelung (ACC) der nächsten Generation berücksichtigt jetzt unter anderem Geschwindigkeitsbegrenzungen, Kurven, Kreisverkehre und Abzweigungen und passt die Geschwindigkeit automatisch an diese Parameter an (im Rahmen der Systemgrenzen und jeweiligen Länderfreigaben). Das neue, dynamische Kurvenlicht mit vorausschauender Regelung erkennt aufgrund der GPS- und Straßendaten des Navigationssystems ebenfalls, wann eine Kurve kommt und leuchtet sie bereits aus, bevor der Fahrer sie aktiv ansteuert. Ein Plus an Sicherheit im Worst-Case-Fall bietet die zweite Generation des Emergency Assist: Sollte der Fahrer gesundheitsbedingt ausfallen, bremst der Assistent den Arteon im Rahmen der Systemgrenzen nicht nur ab, sondern lenkt ihn, sofern es der rückwärtige Verkehr zulässt, nun auch auf die ganz rechte Fahrspur.

Volkswagen wird den Gran Turismo europaweit in drei Ausstattungsversionen anbieten: „Arteon“, „Elegance“ und „R-Line“. Bereits die Grundversion „Arteon“ ist umfangreich ausgestattet; so haben alle Modelle zum Beispiel LED-Scheinwerfer, die innovative Progressivlenkung, den Spurhalteassistent „Lane Assist“, das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion, Leichtmetallräder und das Infotainmentsystem „Composition Media“ an Bord. Weiter individualisiert werden kann der Arteon über die zwei noch exklusiveren Ausstattungslinien „Elegance“ und „R-Line“. Nomen est Omen: Die Konfiguration des Arteon Elegance setzt stark auf eine elegante Ausrichtung. Der Arteon R-Line rückt indes noch stärker die Sportlichkeit in den Mittelpunkt der Konfiguration.

Optional punktet der Arteon unter anderem mit einem „Active Info Display“ (volldigitale und konfigurierbare Instrumente), einem Head-up-Display und dem Infotainmentsystem „Discover Pro“ inklusive 9,2-Zoll-Glas-Screen und Gestensteuerung. Zum weiteren Spektrum der Sonderausstattung zählen Features wie ein Panoramadach, eine Drei-Zonen-Klimaautomatik („Air Care Climatronic“ inklusive Luftgütesensor und Antiallergen-Filter), Massagesitze vorn, Lenkradheizung, exklusive Sonderpakete („Business“ und „Top-Paket“), eine dreifarbige Ambientebeleuchtung, eine adaptive Fahrwerksregelung, Leichtmetallfelgen in 18, 19 und 20 Zoll sowie edle Nappa-Lederausstattungen.

Der neue Arteon entstand auf der konstruktiven Basis des Modularen Querbaukastens (MQB). Quer steht dabei für vorn quer eingebaute Motoren; ein Kennzeichen der Volkswagen MQB-Modelle sind die weit nach außen gerückten Achsen. Zwischen ihnen spannt sich ein großer Radstand von 2.841 mm. Entsprechend kurz und knackig sind die Karosserieüberhänge des 4.862 mm langen Fastback-Modells. Breit ist der Arteon 1.871 mm, hoch 1.427 mm. Der MQB schafft aufgrund des langen Radstandes Platz für eine überdurchschnittlich gute Beinfreiheit im Fond und ein großes Kofferraumvolumen von 563 bis 1.557 Litern – Werte, die keine klassische Limousine erreicht.

Zu den wichtigsten Design-Elementen des mit ausgesprochen dynamischen Proportionen ausgestatteten Arteon gehört die neu entwickelte Frontpartie. Kennzeichen: eine weit nach vorn und bis über beide Kotflügel reichende Motorhaube und ein Kühlergrill, der die gesamte Fahrzeugbreite einnimmt. Die LED-Scheinwerfer, -Tagfahrlichter und Blinker verschmelzen dabei mit den verchromten Querspangen des Kühlergrills und der Motorhaube. So entsteht ein Frontpartiedesign, das selbst hochkarätigen Sportwagen zur Ehre gereichen würde. Ebenfalls sportwagengleich gestaltet: die kraftvolle Schulterpartie im Heck, die muskulösen Kotflügel und die ausgeprägten Radläufe über den bis zu 20 Zoll großen Rädern. So empfiehlt sich der Arteon als neue Alternative für all jene, die auf einen sportlichen Fastback-Fünftürer mit expressivem Design, progressiven Technologien, großer Variabilität und hohem Komfort statt auf eine klassische Limousine setzen.

Stand: Juni 2017; Fotos: Volkswagen