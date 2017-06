Fiat 500 Forever Young Tour

60 Jahre Fiat 500, mehr als sechs Millionen verkaufte Exemplare und ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht – wenn das kein Grund zu feiern ist! Im Rahmen der „500 Forever Young Tour“ macht Fiat an verschiedenen Stationen in Europa halt und nimmt Sie mit zurück in die „Swinging Sixties“. So auch vergangenes Wochenende in München geschehen. Dabei wurde der Wiener Platz im Stadtteil Haidhausen zum Schauplatz einer ganz besonderen Zeitreise.

Verwandelten die Verantwortlichen eine Ladenzeile in eine Szene im Stil der 1960er Jahre und ermöglichten den Besuchern, durch einen Blumenladen zu schlendern, in einer Bar einen Espresso zu genießen oder in einem Lebensmittelladen typisch italienische Produkte zu kaufen. Schauspieler in zeitgenössischen Kostümen – zum Beispiel ein das „Extrablatt“ anpreisender Zeitungsjunge – untermalten dieses Ambiente auf liebevolle Weise.

Letztlich im Fokus standen aber natürlich der legendäre FIAT 500 “Cinquecento”, wie aber auch die neueste Generation Fiat 500. Dass der Neue dem Ur-Italiener in punkto Begeisterung in nichts nach steht, konnte man hier nur zu gut beobachten. Warum das so ist, wurde uns bereits in einem ausführlichen Fahrbericht des Fiat 500C klar!

Pünktlich zum großen Jubiläum hat Fiat außerdem einen ganz besonderen 500er aufgelegt, das Sondermodell 60th Anniversary. Die Limited Edition ist eine Hommage an den 1957 präsentierten „Nuova Cinquecento”. Die leider nur in limitierter Stückzahl gebaute Version erinnert dabei mit einer ganzen Reihe von exklusiven Details an den historischen Vorgänger.

Eine mit Vinyl bezogene Armaturentafel, das Markenlogo im klassischen Design am Kühlergrill, auf der Kofferraumhaube und auf dem Lenkrad sowie die Chromspangen auf der vorderen Haube sind hier die hervorstechenden Details.

Ausschließlich als Cabriolet erhältlich, fährt das Fiat 500 Sondermodell außerden in einer Zweifarben-Lackierung Dolcevita vor, dabei wurde das Weiß für den Karosseriekörper in drei Schichten aufgetragen, die Motorhaube und die Dachsäulen sind in Elfenbein lackiert. Eine trennende Linie in Grau und Burgund unterstreicht den Bicolore-Effekt, die Kofferraumhaube ist Grau lackiert.

Farblich darauf abgestimmt, nehmen Sie auf Leder-Sitzbezügen in Elfenbein mit Kontrastnähten in der Farbe Burgund Platz.

Wenn Sie die Forever Young Tour selbst einmal miterleben möchten, können Sie dies noch nächsten Monat in Spanien und schließlich abschließend im September in UK. Eine „Zeitreise“ die sich in jedem Fall lohnt!

Stand: Juni 2017; Text und Fotos: auto-reise-creative