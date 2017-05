Auf dem diesjährigen Concorso d’Eleganza Villa d’Este präsentiert die BMW Group mit dem BMW Concept 8 Series die Essenz eines modernen BMW Coupés in Form einer aufregenden Designstudie – und gibt damit einen Vorgeschmack auf ein kommendes BMW Modell: das BMW 8er Coupé. Die Markteinführung des neuen BMW 8er Coupés im Jahr 2018 ist Teil der größten Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens. Im Rahmen der Strategie NUMBER ONE > NEXT will die BMW Group den Absatz und Umsatz in der Luxusklasse deutlich erhöhen. Das BMW 8er Coupé spielt dabei eine wichtige Rolle.

Harald Krüger, Vorstandvorsitzender der BMW Group erklärt: „Die Zahl ,8‘ markiert bei BMW seit jeher den Gipfel von Sportlichkeit und Exklusivität. Das zukünftige BMW 8er Coupé wird beweisen, dass hochdynamisches Fahrverhalten und moderner Luxus hervorragend miteinander harmonieren. Es ist das nächste Modell beim Ausbau unseres Angebots im Luxus-Segment und wird dort neue Maßstäbe bei den Coupés setzen. Damit untermauern wir unseren Führungsanspruch im Luxussegment.“

Vieles davon lässt das BMW Concept 8 Series bereits erkennen. „Mit dem BMW Concept 8 Series zeigen wir unsere Interpretation einer absoluten High-End-Fahrmaschine. Ein luxuriöser Sportwagen, der kompromisslose Dynamik und gleichzeitig modernen Luxus verkörpert wie kaum ein anderes Fahrzeug – für mich einfach die pure Faszination Automobil“, beschreibt Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design.

Das BMW Concept 8 Series ist auf den ersten Blick als BMW erkennbar und zeigt gleichzeitig neue gestalterische Ideen und formensprachliche Ansätze. „Das Design des BMW Concept 8 Series interpretiert bekannte BMW Ikonen neu und präsentiert einen neuen Ansatz in der Formensprache, der besonders in der Flächenarbeit sichtbar wird: Wenige, präzise Linien definieren klare Flächen, die Volumina dagegen sind kraftvoll modelliert. So entsteht ein ausdruckstarkes Statement, eine Persönlichkeit mit Charakter – kurz: A driver’s car“, führt Adrian van Hooydonk weiter aus.

Die Silhouette des BMW Concept 8 Series liegt niedrig und kraftvoll auf der Straße. Das Zusammenspiel von langer Motorhaube und fließender Dachlinie verleiht der Seite Dynamik. Der markante Schwung im Heckabschluss bricht diese Bewegung bewusst auf und setzt einen weiteren sportlichen Akzent.

Innerhalb der Silhouette fällt die puristische und gleichzeitig ausdruckstarke Ausgestaltung von Flächen und Formen auf, die für ein klares, modernes Erscheinungsbild sorgt. Die wenigen, scharf gezeichneten Linien über straffen Volumina versprechen ein äußerst dynamisches Fahrerlebnis.

Im Detail bilden zwei expressiv gezeichnete Charakterlinien die Begrenzung für ein Flächenspiel, das von der aus dem AirBreather ausströmenden Luft geformt scheint. Im weiteren Verlauf führt es das Auge auf das stark ausgestellte Volumen über dem Hinterrad. Die gesamte Seitenpartie zeigt eine neue Facette der Kompetenz in der Flächenbearbeitung bei BMW: Gekonnt modellierte Anläufe und fließende Highlights betonen die athletisch gezeichnete Statur des BMW Concept 8 Series. Die exklusiv entwickelte Außenfarbe Barcelona Grey Liquid – ein Graublau mit stark changierenden Pigmenten – bringt die Flächensprache optimal zur Geltung. Große 21″-Leichtmetallfelgen im sportlich exklusiven Vielspeichendesign mit Aeroelementen erzeugen optische Tiefe und runden das eindrucksvolle Erscheinungsbild der Seite ab.

BMW typisch formen eine große Niere, schmale Doppelscheinwerfer und große Lufteinlässe eine markante, sportliche Frontgrafik – ihre Interpretation beschreitet jedoch neue Wege der BMW Formensprache. So liegt die Doppelniere sehr tief und zieht sich breit über die Front. In Anlehnung an frühere BMW Coupés sind die beiden Nierenelemente durch einen durchgehenden Rahmen miteinander verbunden und zeichnen so ein großes, singuläres Element. Die Niere zieht nach seitlich-unten und betont damit den fahrdynamischen Charakter des BMW Concept 8 Series. Gemeinsam mit den sehr schmalen Scheinwerfern mit Laserlicht und hexagonal interpretiertem Doppelrund entsteht ein konzentrierter Fronteindruck.

Die großen seitlichen Lufteinlässe in der Frontschürze betonen den breiten, sportlichen Stand auf der Straße und versprechen ein kompromisslos dynamisches Fahrerlebnis. Dazwischen unterstreicht ein Element aus Carbon den sportlichen High-Performance-Charakter.

Auch im Heck des BMW Concept 8 Series dominiert emotionale Flächenarbeit. Sie zeichnet ein flaches Heck mit maximaler Breitenwirkung und viel Skulptur. Das Heck lebt vom Spiel der Volumina und Linien, die aus der Seite kommend den hinteren Part des Fahrzeugs formen. Die kraftvollen Radhäuser suggerieren Dynamik und betonen den Heckantrieb. Durch den Einzug der Fahrgastzelle und die breite Spur kommt dieser Bereich besonders gut zu Geltung.

Die schmalen und langgestreckten Heckleuchten reichen weit in die Seite hinein und verbinden Heck und Seitenwand miteinander. Die Leuchten selbst zeichnen einen L-förmigen Flügel, ragen erhaben aus dem Heck hinaus. Sie betonen die Breite und den satten Stand auf der Straße. Ihre schmale Form verleiht dem Heck eine sehr sportliche und moderne Note.

Der dunkle, angedeutete Diffusor aus Carbon im unteren Bereich der Heckschürze lässt die Heckgrafik noch leichter und sportlicher wirken. Große, trapezförmige Endrohre rahmen die Heckpartie ein und verweisen auf das dynamische Fahrerlebnis.

Das Interieur fokussiert auf das Wesentliche: die Fahraufgabe. Sobald der Fahrer Platz nimmt, umgibt ihn das eng umschlossene Raumgefühl eines Sportwagens. Alle Flächen und Linien streben in Fahrtrichtung und unterstreichen das dynamische Gesamtbild. Für eine klare graphische Strukturierung des Innenraums sorgt die gestalterische Bündelung von Funktionen in Bedien- Inseln, beispielsweise im Center Stack, in der Mittelkonsole sowie in der Tür.

Besondere Gestaltungselemente im Innenraum sind die fließenden Übergänge von Instrumententafel zu den Türen und die sportlich umschließende Geste des Innenraums. Unterstützt wird dieser Eindruck durch die fließende Verbindung von Mittelkonsole und Instrumententafel, die gemeinsam das Zentrum des Innenraums bilden. Die hohe Mittelkonsole sowie der niedrige Schwerpunkt der Instrumententafel unterstreichen das schlanke und sportliche Raumgefühl weiter.

Das Interieur des BMW Concept 8 Series spielt bewusst mit dem Kontrast von Emotion und Technik, von Dynamik und Luxus. Während die Form maximale Sportlichkeit suggeriert, vermitteln die erlesenen Materialien Exklusivität und Detailqualität. So sind die Elemente, die den Kontakt mit dem Fahrer herstellen, äußerst sportlich gehalten. Die exklusiven Sportsitze sind schlank ausgeführt: Eine Schale aus Carbon bildet die Grundstruktur, darüber sorgt feinstes Leder für ein perfektes Sitzgefühl. Ebenso im Lenkrad: Die Spangen aus handgeschliffenem Aluminium drängen stark in Fahrtrichtung, die rot eloxierten Schaltpedals erinnern an den Rennsport. Der Kontrast von Aluminium und dunklem Leder an den Griffflächen betont die luxuriöse Sportlichkeit bis ins Detail.

Der Einsatz von Leder Merino in Dunkelbraun und Fjordweiß verleiht dem Innenraum ein hochwertiges Ambiente. Akzentflächen in Carbon und handgeschliffenem Aluminium setzen bewusst Kontraste und vermitteln eine sportlich-technische Note. Ein facettiert geschliffener Gangwahlhebel sowie ein iDrive-Controller aus Swarovski-Glas in Rauchquarz-Optik runden das Interieur auf moderne und hochwertige Weise ab.

Das BMW Concept 8 Series zeigt in dieser Studie, was BMW im kommenden Jahr in ähnlicher Form auf die Straße bringen wird. Damit knüpft das zukünftige BMW 8er Coupé an die erfolgreiche Tradition der luxuriösen Sportwagen an und erweitert das aktuelle Angebot in der Luxusklasse um ein weiteres aufregendes Modell – ein echtes „Dream-Car“. Das zukünftige BMW 8er Coupé verbindet hochdynamisches Fahrverhalten und modernen Luxus miteinander und wird damit neue Maßstäbe bei den Coupés im Luxus-Segment setzen.

Stand: Mai 2017; Fotos: BMW