Das Kompetenzzentrum – Special Vehicle Operations (SVO) – für besonders starke, edle und personalisierbare Jaguar und Land Rover paart mit diesem stärksten Range Rover aller Zeiten auf faszinierende Weise Dynamik und Leistung mit Komfort und Luxus. Kurz: Alles das, was Kunden von einem High Performance-Range Rover traditionell erwarten. Das neue Top-Modell der Baureihe steht zu Preisen ab 167.000 Euro ab sofort bei den deutschen Land Rover-Patnern.

Herzstück des neuen Topmodells ist der bereits aus dem Range Rover Sport SVR bekannte 5.0 Liter V8 Supercharged-Motor. Auch im neuen Range Rover SVAutobiography Dynamic schickt das Kompressor-Triebwerk 680 Nm auf beide Antriebsachsen; die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h absolviert der 405 kW (550 PS) starke Voll-Aluminium-SUV in lediglich 5,4 Sekunden. Gekoppelt ist das Kraftwerk an die 8-Stufen-Automatik von ZF, die nahtlose Beschleunigung mit seidenweichen Gangwechseln kombiniert.

Für den neuen Range Rover SVAutobiography Dynamic hat das SVO-Team das Fahrwerk gezielt in Richtung Dynamik abgestimmt. Um die ultimative Synthese aus Performance und Komfort zu erreichen, wurden unter anderem die Achsschenkel, die Lenker sowie die Feder/Dämpfer-Pakete neu kalibriert. Zusammen mit der im Vergleich zu den zivileren Range Rover-Typen um acht Millimeter verringerten Bodenfreiheit und einer ebenfalls neuen Kennung für die Lenkung wird das Fahrerlebnis so nochmals deutlich sportiver.

Seinen Status als Platzhirsch der Range Rover-Familie dokumentiert das neue Modell bereits von außen: Die Lamellen der Lufteinlässe im Stoßfänger, die seitlichen Luftauslässe, der Kühlergrill, die Akzentleisten am vorderen und hinteren Stoßfänger sowie die Range Rover Schriftzüge sind durchgehend im Finish Graphite Atlas gehalten. Kunden haben die Wahl zwischen 21 und 22 Zoll großen Leichtmetallfelgen, darunter drei exklusiv dieser Modellvariante vorbehaltene Designs. Einen besonders exklusiven Akzent setzen rote Bremssättel mit Brembo™-Logo – eine Premiere im Range Rover-Programm.

Als weiterer Ausweis seines kraftstrotzenden Charakters dient dem Range Rover SVAutobiography Dynamic die hochglanzpolierte und akustisch auf einen charakteristischen V8-Soundtrack komponierte Vierrohr-Auspuffanlage.

Nicht weniger als 19 neue Lackfarben erweitern die Palette – Metallic- und noch hochwertigere Perleffekt-Farbtöne, die entweder in einem hochglänzenden oder seidenmatten Finish erhältlich sind.

Auf Wunsch bestellbare Speziallackierungen werden mit bis zu drei getönten oder seidenmatten Klarlackschichten sowie speziellen Pigmenten wie ChromaFlair™ veredelt. Letztere lassen die Farbe je nach Stärke der Lichtquelle und des Einfallwinkels changieren. Zusätzlich erhalten Perleffektfarben und getönte Klarlack-Oberflächen eine Extra-Schicht Perlglanzpigmente. Der Effekt: Noch mehr Tiefe, Irideszenz* und Langzeithaltbarkeit.

Als Top-of-the-line-Offerte gelten besonders elegante Zweifarblackierungen. Hierbei kontrastiert der Bereich unterhalb der Gürtellinie farblich mit dem Oberbau des Range Rovers.

Im Interieur erreicht Range Rover mit seinem neuen Flaggschiff-Modell ein neues Qualitäts- und Luxusniveau. Die perforierten Semi-Anilin-Ledersitze mit gestepptem Rautenmuster sind mit vier verschiedenfarbigen Kontrastnähten erhältlich und geschmackvoll auf den mit perforiertem Leder in Ebony bezogenen Dachhimmel abgestimmt. Das behagliche Ambiente an Bord steigern Türpaneele im Holzdekor Grand Black am Instrumententräger und in den Türtafeln; in den Türen zusätzlich akzentuiert durch eine rote Bordüre. Darüber hinaus tragen besonders häufig benutzte Bedienelemente wie der Start/Stopp-Knopf, der Drive-Select-Drehschalter für das Getriebe und die Pedale eine gerändelte Oberfläche.

Liebe zum Detail verraten auch die rot eloxierten Lenkradschaltwippen (integriert in allen Varianten mit Ausnahme Tan-farbiger Innenräume) und das in gestepptem Leder gebundene sowie farblich mit dem Interieur harmonierende Fahrzeughandbuch.

Stand: Januar 2017; Fotos: Land Rover