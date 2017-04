Suzuki Vitara S

Beim flüchtigen Hinsehen wird Ihnen das S beim Vitara gar nicht auffallen, denn eigentlich handelt es sich auch „nur“ um das stärkere Benziner-Modell. Der anders gestaltete Kühlergrill verlangt schon den aufmerksamen Kennerblick und auch der eher unauffällige Auspuff am Heck sorgt kaum für den Aha-Effekt. Und auch so Dinge wie die schwarzen 17-Zöller Alus, der geänderte Einsatz in der Frontschürze oder die silbergrauen Außenspiegelkappen könnten ja rein ausstattungsbedingt sein. Das gilt im Prinzip auch für den Innenraum – frisch, peppig und modern ist der immer, nur im „S“ sind die Applikationen und Nähte in Rot. Der echte Unterschied zeigt sich beim Blick unter die Haube oder in die Technischen Daten, denn im Vitara S geht ein 140 PS starker Benziner anstelle der beiden 120 PS Triebwerke ans Werk. Und der bringt 20 km/h mehr Speed (200 Spitze) und einen um 2 Sekunden schnelleren Sprint auf 100 (10,2 Sekunden).

Karosserie/Design

Der Suzuki Vitara ist ein Hingucker, besonders weil er nicht nur eine markante Karosserie trägt, sondern vor allem auch weil er in schicken Farben und dazu auch noch Zweifarblackierungen angeboten wird. Außerdem hat Suzuki zahlreiches Zubehör im Angebot, mit dem Sie Ihren Vitara noch weiter individualisieren und aufwerten können.

Da bleibt natürlich nicht wirklich viel, was den Vitara S unterscheidet, er sollte ja auch nicht prollig wirken. So beschränken sich die Veränderungen für das sportliche Topmodell auf einen neuen Kühlergrill, silbergraue Außenspiegelkappen und schwarze 17 Zoll Alufelgen sowie an den hinteren Seitenschieben und der Heckscheibe eine besondere Abdunklung. Irgendwie hatte ich ein bisschen mehr „S“ erwartet oder gewünscht, z.B. einen dicken Doppelrohrauspuff, vielleicht noch etwas mehr Kotflügelverbreiterung und breitere Reifen …

Na hier könnte ja auch ein Tuner in die Presche springen, und dann auch das eigentliche „S“, die 140 PS des 1,4 Liter Boosterjet Turbobenziners, noch ein wenig „aufmotzen“. Um im weiteren Verlauf unseres Testberichtes nicht immer wieder den bereits getesteten „kleineren“ Vitara zu bemühen, verweisen wir an dieser Stelle gleich mal auf den entsprechenden Bericht.

Innenraum/Kofferraum

Denn auch im Innenraum erfindet sich der Vitara S nicht neu, statt den Applikationen z.B. in Türkis kommen hier rote Verzierungen zum Einsatz, auch als Umrandung von Tacho und Drehzahlmesser und um die Lüftungsdüsen, wo sie die roten Ringe aus den Frontscheinwerfern wieder aufgreifen sowie als rote Nähte an den Sitzen und am griffigen Lederlenkrad. Die Klimasteuerung, der Allrad-Drehschalter, die Schalter im Lenkrad wie auch die für die elektrischen Fensterheber sind dazu passend in rot beleuchtet. Dazu gesellt sich bei unserem Testwagen ein silberfarben gebürstetes Dekorelement und nicht zu vergessen die Edelstahlpedale.

Die Sitze können so – nur nicht mit roten Nähten auch für den normalen Vitara geordert werden, sind schick mit Glatt- und Veloursleder bezogen, gut ausgeformt und mit einer zweistufigen Sitzheizung mit recht großen Schaltern bestückt.

Nicht ganz gefallen kann das reichlich verarbeitete Hartplastik, vor allem oben am Armaturenbrett und den Türverkleidungen, zudem glänzt es recht speckig. Der Monitor ist wie bei allen Suzuki in vier Segmente (Radio, Handy, Connect und Navi) unterteilt, die Bedienung per Touchscreen gestaltet sich einfach und intuitiv.

Man sitzt sich vorne ein klein wenig ein, hinten dafür ist zwar der Platz auch hinter 1,80 m Fahrer gut, doch insgesamt etwas hart und man sitzt recht steil, der Mittelsitz ist richtig unbequem, außen ist die Ausformung ausreichend.

Komfort/Fahrwerk/Bremsen

Wie der Diesel so der Benziner: Der ausgewogene Fahrkomfort kann meist gut gefallen, auf schlechten Straßen wirkt er aber etwas raubeinig. Im Slalomtest quittiert er flotte Lenkbewegungen mit fast ruckartigen und starken Karosserieneigungen, die sich auch in flott gefahrenen Kurven negativ bemerkbar machen. Zumal sie oft schneller als das eigentliche Einlenken auftreten. Schließlicht greift das ESP massiv ein, bremst das Fahrzeug ggf. stark ab.

Der Suzuki Vitara S ist stets mit dem Allradantrieb ausgestattet, der lässt neben dem Auto-Modus auch die Sport-, Schnee- und Lock-Version zu. Damit garantiert der Japaner stets eine sehr gute Traktion. Die Lenkung hat vor allem um die Mittellage etwas wenig Gefühl und zeigt sich indirekt, langgezogenen Kurven verlangen häufig Lenkkorrekturen.

Der gute Geradeauslauf wird nur durch gelegentliches Nachlaufen bei Spurrillen ein wenig getrübt. Das weiße Fahrlicht streut schön breit, könnte aber gerne etwas weiter reichen und der Auffahrwarner ließ sich bei unserem Testwagen immer wieder mal in Kurven von Schildern verwirren.

Und auch beim Bremsen sind beide Vitara-Varianten gleichauf, tauchen bei einer Vollbremsung mit etwas Reifenquietschen und ABS-Rubbeln vorne etwas ein, bleiben aber sicher in der Spur und stehen nach 36 Metern aus Tempo 100. Im Alltag zeigt sich die Anlage mit Scheibenbremsen rundum gut dosierbar und spontan ansprechend.

Radargestützt überwacht das Fahrzeug den Bereich voraus, warnt akustisch und unterstützt den Fahrer bei einer Notbremsung oder leitet diese, wenn der Fahrer nichts unternimmt, zur Not selbst ein. Auf diese Radarüberwachung greift auch der adaptive Tempomat zurück, der die Geschwindigkeit an das vorausfahrende Fahrzeug anpasst.

Motor/Getriebe

Der Benzinmotor läuft zumeist leise und zurückhaltend, nur wenn man ihn echt tritt, wird er ein klein wenig laut und kernig, genau so wie man es für einen „S“ erwartet.

Man sollte aber von dem „S“ nicht zu viel erwarten, es ist letztlich nur die Benzinvariante, und die leistet ordentliche 140 PS / 103 kW bei 5.500 Touren. Dazu gesellen sich 220 Nm maximales Drehmoment bei Umdrehungen pro Minute – und damit wird er 200 km/h schnell und sprintet in 10,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.

Damit kann man prima leben und lässt den Diesel mit 20 km/h und im Sprint mit über 2 Sekunden hinter sich. Aufholen kann der klarer Wiese dann wieder beim Verbrauch, hier hat der Vitara S mit 6,1 Litern auf unserer gewohnten Strecke dennoch ganz gut abgeschnitten. Allerdings zeigte sich auch hier der Bordcomputer etwas beschönigend, denn während der 6,2 Liter auf 100 km anzeigte, flossen an der Zapfsäule 6,6 Liter zurück in den Tank. Damit bleibt man von der Werksangabe über einen Liter weg und so sind auch die 121 g/km CO2 nicht zu halten.

Die Sechsgang-Schaltung arbeitet exakt und auf kurzen Wegen, wirkt aber etwas hölzern und zeigt einen deutlichen Holperer über die Leerlaufstellung. Die Abstimmung passt gut zum sportlichen Motor und ist insgesamt eher kurz übersetzt, dennoch kann man auch prima niedertourig fahren. Auf der Autobahn würde man sich aber häufig einen etwas länger ausgelegten sechsten Gang wünschen.

Sicherheit

Auch beim Vitara S macht Suzuki keine halben Sachen was die Sicherheit angeht. Auch hier kommen sieben Airbags inklusive Knieairbag für den Fahrer zum Einsatz.

Und natürlich die radargestützte aktive Bremsunterstützung, ABS, ESP, adaptiver Tempomat, Einparkhilfe vorn und hinten, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorne sowie höhenverstellbare Gurte vorne, Warnsystem für nicht angelegte Gurte vorne und hinten, ISOFIX und Nachholbedarf bei den sonst schon weit verbreiteten Helferlein wie Toter Winkel Warner, Spurhalter, Einparkautomat, Schilder- und Müdigkeitserkennung etc. … falls Sie dazu nicht mehr selbst in der Lage sind.

Ausstattung/Kosten

Beim Suzuki Vitara S haben Sie die Wahl zwischen Sechsgang-Schaltgetriebe und Automatik, jeweils mit und ohne Allrad, den Suzuki Allgrip nennt. Unter der Haube steckt immer der 1,4 Liter BOOSTERJET mit 140 PS. Die vier Varianten liegen damit bei 25.090,- Euro für den Handschalter, 26.790,- Euro mit Allrad, 26,590,- Euro für die Automatik und 28.290,- wenn die auch mit Allrad ausgestattet ist.

Die Ausstattung ist dabei stets üppig und umfasst u.a. eine Bergan- und -abfahrhilfe, Rückfahrkamera, Audiosystem mit Smartphone-Anbindung und Navi, 6 Lautsprechern, USB-Anschluss, Keyless Start (schlüsselloses Einstiegen und Losfahren), elektrisch verstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel mit Seitenblinkern, Tipp-Blinker, LED-Tagfahrlicht, rundum getönte Scheiben (hinten und Seitenscheiben hinten stärker abgedunkelt), Licht- und Regensensor, 17 Zoll Alus in glänzendem Schwarz, Klimaautomatik, elektrische Fensterheber, Adaptiver Tempomat, Veloursledersitze mit roten Nähten, Sitzheizung vorne, zweifach verstellbares Sportlederlenkrad etc.

Als Extras stehen neben der Metalliclackierung für 500,- Euro und der Zweifarben-Lackierung für 360,- Euro auch noch zwei Zubehör-Pakete, das Kit Urban für 636,17 Euro mit Blenden für das Tagfahrlicht, Seitenschutzleisten und Dachkantenspoiler sowie das Kit Rugged für 643,24 Euro mit speziellem Unterfahrschutz vorne und hinten, Blende für das Tagfahrlicht, Seitenschutzleisten und Ladekantenschutz in der Liste. Die Einstufung für die Haftpflichtversicherung liegt bei 15, recht hoch fallen die Voll- und Teilkasko mit 24 bzw. 23 aus.

Stand: April 2017, Test und Fotos: auto-reise-creative