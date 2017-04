Weltpremiere in Shanghai: VW I.D. CROZZ

Mit der Weltpremiere des I.D. CROZZ im Rahmen der „Auto Shanghai 2017″ (19. bis 29. April) liefert das Unternehmen jetzt einen wichtigen Ausblick auf die neuen Protagonisten der Elektromobilität. Der Viertürer ist das erste elektrisch angetriebene Crossover Utility Vehicle (CUV) der Marke, ein Coupé und Sport Utility Vehicle (SUV) zugleich.

Nach den Premieren des I.D. (Paris 2016) und I.D. BUZZ (Detroit 2017) folgt mit dem I.D. CROZZ das dritte Mitglied der I.D. Familie – eine neue Generation der Zero Emission Vehicle mit großer Reichweite, charismatischem Elektromobilitäts-Design und einer neuen Interieurwelt.

Der I.D. CROZZ ist ein sportlicher, interaktiv konzipierter Zero Emission Allrounder, dessen elektrischer Allradantrieb im Urban Jungle ebenso überzeugt wie auf den Pisten eines sportlich engagierten Lebens. Bis zu 500 Kilometer (NEFZ) legt der 180 km/h schnelle und 225 kW starke I.D. CROZZ mit einer Batterieladung zurück. In 30 Minuten nimmt der Akku per Schnellladesystem (bei 150 kW DC) wieder 80 Prozent seiner Energiekapazität auf. Berührt der Fahrer für drei Sekunden das VW-Zeichen im Lenkrad, schaltet die Studie in den vollautonomen Modus „I.D. Pilot“ – I.D. CROZZ ist jetzt mit Autopilot unterwegs.

Alle Anzeige- und Bedienelemente der Studie sind digital ausgelegt. Die wichtigsten Infos für den Fahrer werden per Augmented Reality in dessen Sichtfeld projiziert. Zunehmend an Bedeutung gewinnt die Gestensteuerung. Selbst das Aktivieren einer neu entwickelten Lichtjalousie im transparenten Panoramadach erfolgt per Gestensteuerung; die Jalousie sorgt innen wie außen für eine neue Form der Ambientebeleuchtung. Garant einer – unabhängig von den Außenbedingungen – permanent guten Luftqualität an Bord ist indes ein neues CleanAir-System.

Das Zero Emission Design des I.D. CROZZ atmet mit jedem Baustein seiner DNA Elektromobilität. Eines der dominanten optischen Merkmale ist die Lichtsignatur der Volkswagen Elektromobilität. Die Leuchtelemente – C-förmige LED-Tagfahrlichter und multivariabel steuerbare LED-Scheinwerfer – verschmelzen zu einer Frontpartie mit elektronischen, beweglichen „Augen“ („Interactive Spotlight“). Im Modus „I.D. Pilot“ kommunizieren diese „Augen“ mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Der I.D. CROZZ ist kompakter als das neueste Serien-SUV von Volkswagen, der New Tiguan L (China), respektive Tiguan Allspace (Europa). Und doch bietet das CUV ebenso viel Raum. Hohe Variabilität bietet die Sitzkonfiguration. Der Fond? Hat Oberklasse-Maße. Das Bike ohne Montage eines Fahrradträgers mit ins Wochenende nehmen? Kein Problem. Einfach quer in den Fond legen. Aufstellbare Rücksitzflächen sowie (elektrisch) sehr weit öffnende Türen machen es möglich.

Stand: April 2017; Fotos: VW