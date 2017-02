Weltpremiere des BMW 5er Touring

Auf dem 87. Internationalen Automobil-Salon 2017 in Genf wird es einiges zu sehen geben, darunter auch die Weltpremiere der neuen Generation des BMW 5er Touring. Die Neuauflage hebt den erfolgreichen BMW 5er Touring rundum auf ein nochmals gesteigertes Niveau. Ihr Karosseriedesign wird von harmonischen Proportionen und einer eigenständigen Fahrzeuggeometrie geprägt, die sowohl Sportlichkeit als auch Vielseitigkeit zum Ausdruck bringen. Der neue BMW 5er Touring ist im Vergleich zum Vorgängermodell in seinen Außenabmessungen leicht gewachsen und bietet spürbar mehr Platz für Passagiere und Gepäck. Optimiert wurden auch der Akustik- sowie der Reisekomfort im Fond.

Der Gepäckraum des neuen BMW 5er Touring bietet bereits bei Ausnutzung aller Sitzplätze ein um 10 auf 570 Liter gesteigertes Stauvolumen. Je nach Bedarf lässt es sich auf bis zu 1 700 Liter (+30 Liter) erweitern. Die Zuladung fällt deutlich höher aus als beim Vorgängermodell. Zahlreiche praktische Details steigern die Variabilität. In die Türablagen passen jetzt 1 Liter-Getränkeflaschen, die Cupholder in der Mittelkonsole bieten ein größeres Fassungsvermögen. Die im Verhältnis 40 : 20 : 40 teilbare Fondsitzlehne kann per Tastendruck vom Kofferraum aus umgeklappt werden. Optional lässt sich auch ihre Neigung variieren. Die Laderaumabdeckung und das Gepäcktrennnetz sind in separaten Kassetten untergebracht, die in Aussparungen unter dem Gepäckraumboden passen. Ebenso wie das separat zu öffnende Heckfenster gehört die automatische Heckklappenbetätigung zur Serienausstattung. In Verbindung mit dem optionalen Komfortzugang ist berührungsloses Öffnen und Schließen der Heckklappe möglich.

Für den neuen BMW 5er Touring stehen zum Verkaufsstart im Juni 2017 vier Motoren aus der aktuellen Antriebsgeneration der BMW Group zur Auswahl. Zwei von ihnen werden von Beginn an mit dem intelligenten Allradantrieb BMW xDrive kombiniert. Im Verlauf des Jahres folgen weitere Varianten sowohl mit klassischem Hinterrad- als auch mit Allradantrieb. Die Effizienz der Motoren, optimierte Aerodynamik-Eigenschaften und ein gegenüber den Vorgängermodellen um durchschnittlich bis zu 100 Kilogramm geringeres Gewicht führen zu Verbrauchs- und Emissionsreduzierungen, die je nach Motorvariante bis zu 11 Prozent betragen.

Der intelligente Leichtbau geht sowohl in der Karosserie als auch beim neu konstruierten Fahrwerk mit einer gesteigerten Verwindungssteifigkeit einher. Mehr denn je bietet der neue BMW 5er Touring damit eine harmonische Balance zwischen Agilität und Fahrkomfort. Eine Hinterachs-Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung gehört zur Serienausstattung. Optional werden die Dynamische Dämpfer Control, das System Adaptive Drive mit aktiver Wankstabilisierung, die nun auch in Verbindung mit xDrive verfügbare Integral-Aktivlenkung und das M Sportfahrwerk angeboten.

Das Anzeige- und Bedienkonzept umfasst jetzt auch einen Touchscreen-Monitor und die BMW Gestiksteuerung. Neue Assistenzsysteme wie der Lenk- und Spurführungsassistent weisen den Weg zum automatisierten Fahren. Auch das Ferngesteuerte Parken ist für den neuen BMW 5er Touring verfügbar. Zu den Highlights im Bereich der intelligenten Vernetzung gehört außerdem der innovative Service On-Street Parking Information.

Stand: Februar 2017; Fotos: BMW