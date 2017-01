Sondermodell Hyundai Tucson GO

Für alle, die in einem modernen SUV puren Fahrspaß suchen, hat Hyundai die beiden Sondermodelle Tucson GO und Tucson GO+ aufgelegt. Beide Sondermodelle sprechen Kunden an, die viel Wert auf ein besonderes, dynamisches Design und Leistung zu einem attraktiven Preis legen. So kombinieren Tucson GO und Tucson GO+ den 130 kW (177 PS) starken Turbo-Benziner 1.6 T-GDI mit Frontantrieb und einer umfangreichen Ausstattung.

Tucson GO und Tucson GO+ basieren auf der Ausstattungslinie Classic, die bislang für den Top-Benziner nicht verfügbar war. Sie beinhaltet beispielsweise ein RDS-Radio mit sechs Lautsprechern, AUX-und USB-Anschlüssen sowieeiner Bluetooth-Freisprecheinrichtung inklusive Sprachsteuerung. Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Klimaanlage und ein höhenverstellbarer Fahrersitz runden das Wohlfühlpaket ab. Für Sicherheit sorgen sechs Airbags, Bremsassistent, ESP und eineaktive Motorhaube. Die hebt sich bei einer möglichen Kollision mit einem Fußgänger automatisch an und beugt so gefährlichen Kopfverletzungen vor. Zur Steigerung des Handlings bieten beide Modelle zusätzlich 17-Zoll-Leichtmetallräder.

Der Hyundai Tucson GO+ hat darüber hinaus ab Werk Dachreling, Lederlenkrad, Geschwindigkeitsregelanlage, Parksensoren hinten und ein Navigationssystem mit Livediensten an Bord.

Beide Sondermodelle sind ab sofort beim Hyundai Händler bestellbar. Für den Tucson GO beginnt die unverbindliche Preisliste bei sehr attraktiven 25.750 Euro. Damit spart der Kunde gegenüber der bisherigen Einstiegsversion des Topmotors 1.6 T-DGI mit 130 kW (177 PS) 2.200 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Tucson GO+ startet bei 27.250 Euro. Metallic-Lack kostet bei beiden Sondermodellen 590 Euro extra.

Wie bei allen PKW von Hyundai gilt natürlich auch bei Tucson GO und Tucson GO+ die 5-Jahres-Garantie ohne Kilometer-Begrenzung. Darüber hinaus kann der Kunde die komplette Fahrzeuggarantie optional auf bis zu acht Jahre verlängern. Für das neunte und zehnte Jahr nach Kauf sind weitere Garantiepakete für bestimme Baugruppen möglich.

Stand: Januar 2017; Foto: Hyundai