Neues Brennstoffzellen-SUV von Hyundai

Hyundai Motor gibt noch vor der offiziellen Präsentation der nächsten Generation eines wasserstoffbetriebenen Fahrzeugs Anfang 2018 einen Ausblick auf das neue Brennstoffzellen-SUV. Dieses Modell stellt die Nachfolgegeneration des Hyundai ix35 Fuel Cell dar. Bei einer Präsentation in Seoul (Südkorea) zeigte Hyundai das technisch weiterentwickelte Fahrzeug mit futuristisch anmutendem Design erstmals der Öffentlichkeit. Damit unterstreicht Hyundai sein Engagement für eine abgasfreie und klimaneutrale Mobilität in der Zukunft.

Das in Seoul vorgestellte SUV ist bereits die zweite Generation eines Brennstoffzellenfahrzeugs, das Hyundai in Serie produziert. Das vorgestellte Modell verwendet die vierte Generation der von Hyundai selbstentwickelten Brennstoffzellentechnologie. Bereits 1998 hat das Unternehmen mit der Forschung und Entwicklung in der Brennstoffzellen-Technologie begonnen und sein erstes Brennstoffzellenfahrzeug – in Zusammenarbeit mit der CaFCP (California Fuel Cell Partnership) – auf Basis des Santa Fe präsentiert.

Die neue Generation des Brennstoffzellen-SUV ist das Ergebnis von globaler Forschung, Entwicklung mit praxisnaher Untersuchung und Bewertung. Damit bestätigt Hyundai seine Führungsrolle in der Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen-basierten Elektrofahrzeugen. Mit dem ersten kommerziell vermarkteten Brennstoffzellenfahrzeug hat Hyundai bereits 2013 eine Führungsrolle übernommen und die Entwicklung der Technologie maßgeblich mit vorangetrieben.

Bei der Entwicklung des neuen Brennstoffzellenfahrzeugs haben die Ingenieure von Hyundai ihren Fokus auf vier Eckpunkte gelegt: Die Steigerung der Effizienz des Brennstoffzellensystems, der Leistung, Haltbarkeit und des Tankvolumens.

Durch die Verbesserung der Brennstoffzellenleistung, der Reduzierung des Wasserstoffverbrauchs und die Optimierung der Schlüsselkomponenten wird die Effizienz des Fahrzeugs im Vergleich zum Vorgänger, dem Hyundai ix35 Fuel Cell, deutlich verbessert. Der neue SUV verfügt über einen Wirkungsgrad von 60%, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den 55,3% des Vorgängers entspricht. Mit einer verbesserten Systemeffizienz erzielt die neue Generation des Hyundai Brennstoffzellen-SUV mit einer einzigen Betankung eine Fahrstrecke von 800 km (nach europäischem Fahrzyklus NEFZ), was einer Steigerung von mehr als 200 km gegenüber dem Vorgängermodell ix35 Fuel Cell entspricht.

Das neue Modell hat eine Leistung von 120 kW (163PS). Das entspricht einer Leistungssteigerung von 20% gegenüber dem Vorgängermodell. Darüber hinaus wurden die Kaltstartfähigkeiten der neuesten Generation, insbesondere bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, deutlich verbessert. Durch einen von Hyundai optimierten Brennstoffstapel ist ein Start des Fahrzeugs auch bei -30 Grad Celsius möglich. Weitere verbesserte Komponenten – wie Anordnung der MembranElektroden und der bipolaren Platten – tragen zusätzlich zu verringerten Produktionskosten bei.

Die nächste Generation des Wasserstoffspeichers hat signifikante Fortschritte bei der Lagerung und Betankung des Wasserstoffs gemacht. Der Wasserstoff wird nun in drei gleichgroßen Tanks gespeichert statt wie bisher in zwei mit unterschiedlichen Größen. Eine hohe Sicherheit und zugleich optimierte Speicherung des Wasserstoffs garantieren neue Hochdruck-Wasserstofftanks durch die im Vergleich zum Vorgänger geringere Materialstärke.

Das neue Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug lehnt sich an das außergewöhnliche Design des auf dem Genfer Automobilsalon vorgestellten Hyundai „FE Concept” an. Die Konzeptstudie orientiert sich bei der Linienführung an organischen und geschwungenen Formen. Eine Analogie zu Wasser ist kein Zufall, denn Wasserdampf ist die einzige Emission des Fahrzeugs, das sich mit seiner Form betont umweltfreundlich und im Einklang mit der Natur gibt.

Eine Reihe von minimalistischen Design-Elementen unterstreichen die Reife der verwendeten Technologien. Einfache, über die ganze Breite gehende Leuchten, erzeugen einen futuristischen Effekt, der ebenfalls in der Natur wiederzufinden ist: der Horizont.

Der Hightech-Look wird durch Low-Drag-Elemente ergänzt, die das saubere und ruhige Design akzentuieren. Die bündigen Türgriffe sorgen ebenso für einen verringerten Luftwiderstand des Fahrzeugs wie die zusätzlichen Luftkanäle in der D-Säule. Zusammen mit vielen weiteren Details sorgen sie für maximale aerodynamische Effizienz. Die großen Räder vereinen faszinierendes Design und einen optimierten Luftstrom.

Der Innenraum ist klar und übersichtlich. Er integriert Hightech-Elemente und wirkt intuitiv und beruhigend. Die breite Instrumententafel mit großer Displayeinheit unterstreicht den zukunftsgerichteten Innenraum. Die Anordnung der Instrumente und Bildschirme ist zudem ergonomisch ausgerichtet. Gedämpfte, anspruchsvolle Farben schaffen eine ultra-moderne Umgebung und werden durch natürliche Materialien mit umweltfreundlicher Zertifizierung ergänzt. Das futuristische Design und die Nähe zur Natur werden durch eine Mischung aus gewebtem Stoff und Wildleder an den Sitzen komplettiert.

Das neue Modell ist die Speerspitze einer Reihe von Fahrzeugen von Hyundai Motor mit niedrigen Emissionen. Ziel des Konzerns ist es, bis zum Jahr 2020 mindestens 31 umweltfreundliche Modelle von Hyundai und Kia auf den Markt zu bringen. Diese neue Marschroute ist für Hyundai Motor der nächste Schritt auf dem Weg zu einer sauberen Umwelt mit umweltfreundlichen Fahrzeugen.

Hyundai Motor präsentiert den neuen Wasserstoff-SUV Anfang nächsten Jahres ebenso wie die offizielle Modellbezeichnung.

Stand: August 2017; Fotos: Hyundai