Neuer Opel Corsa S

Jetzt wird die Kleinwagenfamilie von Opel noch sportlicher: Zum überaus beliebten Kraftpaket Opel ADAM S kommt jetzt der stylishe Sportler Opel Corsa S. Der ab sofort bestellbare Kleinwagen-Allrounder im attraktiven Sport-Dress fährt mit 110 kW/150 PS starkem 1,4-Liter-Turbobenziner vor und sorgt für mächtig viel Fahrspaß.

Dafür steht schon sein Erscheinungsbild: Über die Corsa-typische umfangreiche Serienausstattung hinaus tritt der neue Corsa S als Dreitürer zum Einstiegspreis von 18.400 Euro im charakteristischen OPC-Look mit Dach- und Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürzenlippe in Wagenfarbe, Grillspange und Außenspiegelgehäuse im „Carbon“-Design sowie Auspuffendrohr in Chrom auf. Dazu gibt’s LED-Tagfahrlicht und 17 Zoll große BiColor- Titan-Leichtmetallräder im 5‑Doppelspeichen-Design.

Im Innenraum sorgen das unten abgeflachte Sport-Lederlenkrad, der Handbremshebel in Leder und Aluminium-Sportpedale für das passende Feeling. Die Fondpassagiere werden mit der getönten Solar Protect-Wärmeschutzverglasung vor allzu starker Sonneneinstrahlung geschützt. Dazu sind Corsa S-Fahrer natürlich bestens vernetzt und unterhalten: Das Apple CarPlay und Android Auto kompatible Radio R 4.0 IntelliLink ist genauso serienmäßig mit an Bord wie der persönliche Online- und Service-Assistent Opel OnStar inklusive einem Jahr aller OnStar-Serviceleistungen. Der geräumigere Fünftürer ist als Corsa S ab 19.085 Euro erhältlich. Und wer ein noch sportlicheres Ambiente genießen möchte, kann für gerade einmal 1.350 Euro die schwarzen Recaro-Sportsitze in Stoff Track/Ledernachbildung Morrocana ordern – unvergleichliches Rennfahrer-Feeling inklusive.

Der 110 kW/150 PS starke 1.4 Turbo bietet ein maximales Drehmoment von 220 Newtonmeter bei 3.000-4.500 min-1. Dazu passt das moderne Sechsgang-Schaltgetriebe. So beschleunigt der kleine Alltagssportler in 8,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Bei Überholvorgängen im fünften Gang zieht der Corsa S in 9,9 Sekunden von 80 auf 120 km/h. Die Tachonadel gibt erst bei 207 km/h Ruhe. Der Verbrauch gemäß NEFZ: innerorts 7,4 l/100 km, außerorts 4,8 l/100 km, kombiniert 5,8-5,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 133‑132 g/km.

Stand: Juli 2017; Fotos: Opel