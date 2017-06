Magna lädt zu den Media Days

Magna ist zweifelsohne einer der führenden Automobilzulieferer weltweit. In insgesamt 317 Fertigungsbetrieben und 102 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 29 Ländern beschäftigt Magna über 155.000 Mitarbeiter. Und diese stellen sich mit großem Ideenreichtum sowie innovativen Herstellungsverfahren den Herausforderungen der sich immer schneller entwickelten Automobilbranche. Sowohl in den Bereichen Fahrassistenzsysteme, Sicherheit allgemein, aber auch dem Umweltschutz oder die Branchentrends betreffend und den Technologien der nächsten Generation hat Magna stets Neues zu berichten.

Weltweit vorzufinden, ist die Tochtergesellschaft Magna Steyr in Graz zu hause. Und genau dorthin hat uns der Zulieferer zu den Magna Media Days geladen.

Magna Steyr entwickelt und produziert ausschließlich Fahrzeuge im Auftrag anderer Hersteller. So wird hier zum Beispiel noch bis zum Jahr 2022 die G-Klasse für Mercedes-Benz gebaut oder derzeit die neue BMW 5er Serie produziert. Das Magna Steyr Werk in Graz produziert tatsächlich 300 Fahrzeuge der neuen 5erSerie und das am Tag, hier ein kleiner Einblick.

Diese beiden Fahrzeuge standen am gestrigen Magna Media Day ebenso im Focus wie der Pinzgauer. Pinzgauer fragen Sie sich? Ja, hier handelt es sich um ein richtiges Ungetüm, produziert in den unterschiedlichsten Ausführungen, war er in erster Linie aber für das Militär gedacht.

Wir durften uns ein Bild von den unglaublichen Geländefähigkeiten des Steyr-Puch Pinzgauer machen, gerade in der Ausführung mit drei zuschaltbar/angetriebenen (sperrbaren) Achsen (6×6).

Über den Automobilzulieferer Magna gibt es aber noch mehr zu berichten, ist er sowohl in vollständiger Fahrzeugentwicklung als auch in der Auftragsfertigung von Karosserien, Fahrwerken, Außenteilen, Sitzen, Antriebssträngen, aktiven Fahrerassistenz- und Kamera-Sichtsystemen, Spiegeln, Schließ- und Dachsystemen oder aber in den entsprechenden Elektronik- und Softwarelösungen führend.

Als Anbieter von Technologie für praktisch jeden Aspekt des Fahrzeugs hat Magna einen Technology Advisory Council ins Leben gerufen, um zukünftige Innovationsprojekte zu unterstützen, den Technologie-Roadmaps von Magna eine klare Richtung vorzugeben und zusätzliche Geschäftschancen zu identifizieren. Das Beratungsgremium vereint einige der weltweit renommiertesten und anerkanntesten Experten aus der Automobil- und Technologiebranche. Sie helfen Magna durch fundierte Kenntnisse, umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen, technologische und geschäftliche Ziele umzusetzen.

Die Zukunft des Fahrzeugs liegt in der Elektrifizierung. Wenn auch derzeit die Entwicklung weitaus weniger erfolgreich ist, wie zunächst erhofft und angestrebt – sprach man schließlich von einer Million Elektrofahrzeugen in 2020 und hiervon sind wir noch meilenweit entfernt – glaubt Magna an den Erfolg und die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Hybriden und so umfasst das Portfolio des Zulieferers entsprechend zahlreiche notwendige Produkte für diverse Hersteller.

In punkto Sicherheit, sollte in jedem Fall das neue CLEARVIEW-System Erwähnung finden. Ebenfalls führend im Bereich der kamerabasierten Fahrassistenz- und Spiegelsystemen, hat Magna International das ClearView™ -Sytem entwickelt. Das innovative System erweitert das Sichtfeld des Fahrers – ob beim Spurwechsel, beim Ausparken oder im Falle einer blockierten Sicht durch das Rückfenster. Dabei weist der ClearView-Außenspiegel die Vorzüge eines traditionellen Spiegels auf, bietet aber zugleich ein erweitertes Sichtfeld. An dem ClearView-Außenspiegel ist eine selbstreinigende Kamera installiert, um ein Live-Bild auf einen Monitor zu projizieren. Dadurch erweitert sich das Sichtfeld und die Fahrsicherheit wird spürbar verbessert. Hinzu können optionale Ausstattung wie Blinklicht, Bodenbeleuchtung und Surround-View-Kameras konfiguriert werden.

Der ClearView-Innenspiegel bietet außerdem die Möglichkeit, zwischen einem klassischen Rückspiegel und einem Vollbildvideo zu wechseln. Eine weitere, an der Rückseite des Fahrzeugs angebrachte Kamera erzeugt ein Live-Bild, das dem Fahrer eine uneingeschränkte Sicht nach hinten ermöglicht.

Stand: Juni 2017; Test und Fotos: auto-reise-creative/Magna