Leistungsplus für Volvo XC60

Vom Start weg maximaler Fahrspaß: Der neue Volvo XC60 versprüht viel Dynamik bei gleichzeitig bestem Komfort. Mit der ab sofort bei jedem Volvo Partner bestellbaren Polestar Performance Optimierung, die für die beiden Top-Motorisierungen T6 und D5 erhältlich ist, wird das Fahrverhalten des Premium-SUV aber nochmals verbessert. Die Kraftkur erhöht nicht nur Leistung und Drehmoment der Vierzylinder-Motoren, sondern optimiert auch das Ansprechverhalten und die Getriebe-Abstimmung.

Der per Turbo und Kompressor aufgeladene T6 entwickelt nach der Polestar Performance Optimierung 246 kW (334 PS) und ein maximales Drehmoment von 440 Nm statt 400 Nm, ein Plus von 11 kW (14 PS) und 40 Nm. Die Leistung des D5 Dieselmotor klettert auf 176 kW (240 PS) bei 500 Nm Drehmoment (vorher 480 Nm), ein Plus von 3 kW (5 PS) und 20 Nm. Allerdings beschränkt sich die Leistungsoptimierung nicht auf bloße PS-Steigerungen. Die Polestar Ingenieure nutzen ihre mehr als 20-jährige Erfahrung im Motorsport, um auch die Fahreigenschaften des neuen Volvo XC60 gezielt zu verbessern. Als hundertprozentiges Original Volvo Zubehör gilt weiterhin die volle Herstellergarantie. Die zertifizierten Abgas- und Verbrauchswerte bleiben mit der Polestar Performance Optimierung ebenso unverändert wie die Service- und Wartungsintervalle.

Die serienmäßige Geartronic Achtgang-Automatik wurde ebenfalls neu abgestimmt, was schnellere Gangwechsel und optimierte Schaltpunkte zur Folge hat. Die Ganghaltefunktion erlaubt zudem schnellere Kurvenfahrten. Auch das modifizierte Ansprechverhalten der Vierzylinder aus der Drive-E Familie steigert die Dynamik. Das Ergebnis ist ein völlig neues Fahrgefühl – und mehr Fahrspaß vor allem im mittleren Drehzahlband, dem im Alltag meistgenutzten Bereich.

Die Polestar Performance Optimierung lässt sich direkt bei Bestellung eines neuen Volvo XC60 ordern, die ersten Fahrzeuge rollen voraussichtlich im August 2017 auf die Straßen – und somit unmittelbar nach Marktstart der zweiten Modellgeneration des Mittelklasse-SUV. Alternativ kann die Leistungsoptimierung per Software auch nachträglich beim autorisierten Volvo Vertragspartner schnell und ohne mechanische Eingriffe installiert werden. Die Kosten betragen 1.199 Euro (UVP inkl. MwSt. zzgl. Einbaukosten und TÜV-Abnahme). Der Volvo Partner übernimmt das komplette Handling und erledigt alle Formalitäten bis hin zur TÜV-Abnahme.

Stand: Mai 2017; Fotos: Volvo