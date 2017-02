Hyundai Motor erweitert wenige Wochen nach der Markteinführung des fünftürigen Kompaktklassemodells die Baureihe um einen vielseitigen und eleganten Kombi.

Mit mehr als 235.000 Zulassungen seit 2008 ist der nun in dritter Generation gebaute Hyundai i30 in Deutschland eines der erfolgreichsten Modelle der Marke. Zudem ist der Kompakte ein durch und durch europäisches Fahrzeug: Gezeichnet und entwickelt im Europäischen Design- und Entwicklungszentrum in Rüsselsheim, im tschechischen Nošovice gebaut.

Der Öffentlichkeit präsentiert wird der neue Hyundai i30 Kombi am ersten Pressetag des internationalen Automobil-Salons. Die Pressekonferenz beginnt am Dienstag, 7. März, um 8.15 Uhr. Der Salon in Genf gehört zu den wichtigsten Automessen weltweit und findet in diesem Jahr vom 9. bis 19. März statt.

Stand: Februar 2017; Foto: Hyundai