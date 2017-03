Hyundai Brennstoffzellenkonzept

Mit einer neuen Studie gibt Hyundai auf dem diesjährigen Genfer Automobil-Salon einen ersten Ausblick auf die Zukunft von Wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugender Marke. Neben einem außergewöhnlichen Design mit innovativen Details besticht der „FE Fuel Cell Concept“ durch besondere technische Eigenschaften und repräsentiert bereits die vierte Generation der von Hyundai seit rund 20 Jahren vorangetriebenen Antriebstechnologie.

Gegenüber dem Hyundai ix35 Fuel Cell, dem seit 2013 weltweit ersten in Serie gefertigten Brennstoffzellenfahrzeug, zeigen sich die Fortschritte vor allem in einer höheren Leistungsfähigkeit der Brennstoffzelle, in der durch die Zusammenführung von Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie für den Antrieb eines Elektromotors gewonnen wird: Im FE Fuel Cell Concept fällt die Anlage um 20 Prozent leichter aus, bietet aber zugleich eine um dreißig Prozent höhere Energiedichte und arbeitet um zehn Prozent effizienter.

Zusammen ergibt sich so eine Reichweite von 800 Kilometern. Zum Vergleich: Der ix35 Fuel Cell fährt mit einer Tankfüllung von 5,64 Kilogramm Wasserstoff 594 Kilometer weit.

2018 soll die weiterentwickelte Technik in einem neuen Serienmodell auf den Markt kommen.

Mit zukunftsträchtigen Lösungen für den Autoverkehr von morgen überzeugt das Konzept auf dem Hyundai Stand in Genf, dessen Name für „Future Eco“ steht, jedoch nicht nur in technischer Hinsicht. Auch das Design geht neue Wege: Die Linienführung ist von Natur und Wasser inspiriert und betont durch ihren minimalistischen Stil den umweltfreundlichen Charakter des Wagens.

Um diesen Ansatz zu veranschaulichen, verfügt die Studie zum Beispiel über eine neuartige Heckluftfolie und integrierte Lüftungsschlitze zur Verbesserung der Aerodynamik. Für intelligentes Engineering steht zudem ein Luftbefeuchter, die den von der Brennstoffzelle als Abfallprodukt emittierten Wasserdampf zur Verbesserung des Klimas im Innenraum nutzt.

Zudem befinden sich portable Akkus an Bord,die ebenfalls von der Brennstoffzelle gespeist werden und den Insassen des Konzeptwagens das Laden ihrer Mobilgeräte ermöglichen. Dass sich der FE Fuel Cell Concept ganz der zukünftigen Mobilität widmet, zeigt auchein besonderes Extra: Im Gepäckraum findet ein elektrisch betriebener Roller Unterschlupf, dessen Batterien an einer eigenen Ladestation mit Strom versorgt werden können.

Stand: März 2017; Fotos: Hyundai