Der neue Volvo XC60 zeigt sich.

Der Dauer-Bestseller startet in die nächste Runde: Zu Preisen ab 48.050 Euro rollt im Sommer 2017 der neue Volvo XC60 zu den Vertragspartnern in Deutschland. Gekleidet in skandinavisch geprägtes Design, überzeugt die zweite Modellgeneration mit viel Platz und Variabilität, fortschrittlicher Technik und einem hohen Komfort- und Sicherheitsniveau. Drei Ausstattungslinien und fünf Motorisierungen mit einem Leistungsspektrum von 140 kW (190 PS) bis 300 kW (407 PS), die stets mit Allradantrieb und der Geartronic Achtgang-Automatik kombiniert sind, stehen zum Marktstart zur Verfügung. Der neue Volvo XC60 ist ab sofort bestellbar.

Einstiegsmodell ist der Volvo XC60 D4 AWD mit einem 140 kW (190 PS) starken Vierzylinder-Dieselmotor; ein weiterer Diesel mit 173 kW (235 PS) arbeitet im Volvo XC60 D5 AWD. Daneben sind zwei aufgeladene Benzin-Direkteinspritzer erhältlich: der T5 AWD mit 187 kW (254 PS) und der T6 AWD mit 235 kW (320 PS). Highlight der Antriebspalette ist der ebenso leistungsstarke wie hocheffiziente Plug-in Hybrid T8 Twin Engine AWD, bei dem die Systemleistung durch die Kombination aus Benzinmotor an der Vorderachse und Elektromotor an der Hinterachse auf 300 kW (407 PS) klettert.

Der neue Volvo XC60 steht in den drei hochwertigen Ausstattungslinien Momentum, R-Design und Inscription zur Verfügung. Bereits das Einstiegsniveau umfasst eine reichhaltige Sicherheits- und Komfortausstattung, mit der der Volvo XC60 erneut Maßstäbe im Wettbewerbsumfeld setzt. Serie ist beispielsweise das neue Oncoming Lane Mitigation System, das Zusammenstöße mit entgegenkommendem Verkehr durch einen aktiven Lenkeingriff verhindert.

Auch die Run-off Road Protection, die beim Abkommen von der Straße vor Verletzungen schützt, sowie die Road Edge Detection zum Schutz vor dem unbeabsichtigten Verlassen der Fahrbahn gehören in allen Varianten zum Serienumfang. Das Volvo City Safety Notbremssystem trägt dazu bei, Kollisionen mit anderen Fahrzeugen sowie mit Fußgängern, Fahrradfahrern und Wildtieren zu verhindern beziehungsweise die Unfallfolgen abzumildern. Im neuen Volvo XC60 wird das System erstmals um eine Lenkunterstützung für Ausweichmanöver erweitert.

Den charakteristischen Look der neuen Volvo Modellgeneration erhält der neue Volvo XC60 mit den LED-Scheinwerfern im unverwechselbaren „Thors Hammer“-Design. Weitere optische Erkennungszeichen des neuen Volvo XC60 sind in der Momentum Ausstattung unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallräder, ein hochglänzend schwarzer Kühlergrill im typischen Wasserfall-Design, zwei verchromte Auspuffendrohre und eine integrierte Aluminium-Dachreling.

Im Innenraum sorgen das Infotainment-System Sensus Connect mit dem Audiosystem High Performance Sound inklusive Neun-Zoll-Touchscreen, zehn Lautsprechern und Bluetooth-Freisprecheinrichtung samt Audio-Streaming für ein hohes Maß an Komfort. Zum Serienumfang gehören außerdem eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, das Volvo CleanZone Luftqualitätssystem, elektrisch höheneinstellbare Vordersitze sowie ein Lederlenkrad.

Darüber hinaus bietet Volvo die Neuauflage des Erfolgs-SUVs in der sportlichen R-Design Variante mit zahlreichen exklusiven Design-Details sowie in der besonders hochwertigen Inscription Version an. Weitere Extras sind einzeln oder in attraktiven Ausstattungspakten erhältlich, darunter das Sensus 3D-Navigationssystem mit dynamischer Zielführung mithilfe von Echtzeit-Verkehrsinformationen, die Smartphone-Integration mit Apple CarPlay und Android Auto, der Volvo Pilot Assist für teilautonomes Fahren bis 130 km/h, das Notrufsystem Volvo On Call mit WiFi-Hotspot und ein Panorama-Glas-Schiebedach.

Die komplett neu entwickelte zweite Generation des Volvo XC60 baut ebenso wie die Modelle der größeren Volvo 90er Familie auf der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA) auf, die den Ingenieuren und Designern neue Freiheiten in der Fahrzeugentwicklung bietet. Sie bildet die Basis für höhere Sicherheit, eine verbesserte Elektronik, ein geringeres Fahrzeuggewicht sowie niedrigere Verbräuche und Emissionen.

Stand: März 2017; Fotos: Volvo