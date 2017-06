Der neue SEAT Arona ist da!

Der breiten Öffentlichkeit wird der erste kompakte Crossover von SEAT zum ersten Mal im September auf der Internationalen AutomobilAusstellung (IAA) in Frankfurt vorgestellt. Hier bekommen Sie ihn schon heute zu sehen. Als kleiner Bruder des SEAT Ateca reiht sich der neue SEAT Arona perfekt in die Familie der SUV-Modelle ein.

Der neue SEAT Arona ist das erste auf der A0-Plattform basierende Modell von SEAT im boomenden Marktsegment der kompakten Crossover, in dem sich die Nachfrage seit 2015 vervierfacht hat.

Markante Proportionen dank großzügiger Abmessungen Mit einer Länge von 4.138 mm ist der SEAT Arona 79 mm länger als der neue SEAT Ibiza. Noch stärker unterscheiden sich die beiden Modelle in der Höhe. Hier überragt der neue Crossover den Bestseller der Marke um 99 mm. Damit bietet der SEAT Arona nicht nur eine größere Bodenfreiheit für Offroad-Abenteuer, sondern auch mehr Kopffreiheit vorne und hinten – vor allem aber einen größeren Kofferraum mit 400 Litern Ladevolumen.

In Sachen Konnektivität setzt der SEAT Arona auf Apple CarPlay™, AndroidAuto™ und MirrorLink™. Das Premium-Soundsystem BeatsAudio™ verfügt über sechs High-End-Lautsprecher, einen 300-WVerstärker mit acht Kanälen und einen Subwoofer im Kofferraum.

Die Stoffe, Schattierungen und Farben wurden exklusiv für den SEAT Arona entwickelt. Die Farben und Ausstattungsvarianten für das Interieur bieten viele Personalisierungsmöglichkeiten. Bei der Kundenansprache spielen die vielfältigen Möglichkeiten, die das neue Modell in puncto Personalisierung bietet, eine große Rolle.

Wie der SEAT Leon, der SEAT Ateca und der SEAT Ibiza ist auch der SEAT Arona in den Ausstattungsvarianten Reference, Style, XCELLENCE und FR erhältlich. Die duale Farbwahl für die LED-Innenraumbeleuchtung (rot und weiß) und die 2-Zonen-Climatronic mit Air-Care-Filter stehen ebenfalls zur Verfügung, wobei die dreieckigen, ikonischen Frontscheinwerfer dem kompakten Crossover mit ihrer Farbgebung und hervorragenden Leuchtkraft ein unverkennbares Äußeres verleihen.

Am Heck kommt ebenfalls LED-Technologie zum Einsatz, die im Zusammenspiel mit den Doppelrückleuchten für eine besonders große optische Breite sorgt. Die Ausstattungsvariante FR umfasst optional ein Fahrwerk mit „Drive Select“ – elektronisch ansteuerbare Stoßdämpfer, die über zwei Einstellmöglichkeiten verfügen (Normal und Sport). Das SEAT Fahrprofil „Drive Profile“ lässt die Wahl zwischen vier Fahr-Modi: Normal, Sport, Eco und Individual. Um die Konfiguration des SEAT Arona zu erleichtern, ist die Sonderausstattung in einzelne Ausstattungspakete gegliedert.

Die robuste Frontpartie folgt beispielsweise derselben Struktur wie beim SEAT Ateca, jedoch mit einem noch ausgeprägteren dreidimensionalen Look, ohne dabei aggressiv zu wirken. Das Kennzeichen ist zudem an der Heckklappe angebracht, was ein widerstandsfähigeres Design des

Stoßfängers ermöglicht und das Fahrzeug optisch nach oben hin streckt.

Farblich ist der SEAT Arona in zwei unterschiedlich lackierte Bereiche eingeteilt: die untere Karosserie einerseits und das Dach sowie die A- und die C-Säulen andererseits. Zur bestehenden Farbpalette für die Karosserie kommt Eclipse Orange hinzu. Das Dach ist in Grau, Schwarz, Orange oder in derselben Farbe wie die Karosserie erhältlich. Insgesamt gibt es 68 mögliche Farbkombinationen.

Doch damit nicht genug der Individualität: Prominent auf der C-Säule ist eine x-förmige Grafik in das Blech eingraviert, um den Crossover-Look gesondert zu betonen.

In Sachen passiver Sicherheit bewegt sich der Neuling auf höchstem Niveau – und das bei Sicherheitsstandards, die immer anspruchsvoller werden. Der neue SEAT Arona bietet alle Fahrassistenz- und Infotainmentsysteme, die SEAT Kunden bereits von anderen Modellen kennen und zu schätzen gelernt haben. Hierzu zählen unter anderem das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, die automatische Distanzregelung (ACC), StartStopp-Technologie, Berganfahrassistent, Müdigkeitserkennung, Regen- und Lichtsensor, die Multikollisionsbremse sowie das schlüssellose Schließ- und Startsystem „Kessy“.

Ebenfalls an Bord sind eine präzise und hochwertige Rückfahrkamera, ein 8Zoll-Touchscreen mit Glasoberfläche und das kabellose Smartphone Ladegerät mit Außenantennenanbindung und GSM-Empfangsverstärker. Optional verfügbar sind zudem der Ausparkassistent, ein Totwinkelassistent und die neueste Generation des Parklenkassistenten, der sowohl bei Längs als auch bei Querparklücken funktioniert.

Alle Motoren, die für den SEAT Arona erhältlich sein werden, verfügen über Direkteinspritzung, Turboaufladung und eine Start-Stopp-Automatik. Es sind drei verschiedene Benzinmotoren erhältlich.

Als Einstiegsvariante wird der Dreizylinder-1.0-TSI mit 95 PS in Kombination mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe angeboten. Derselbe Motor ist auch in einer Leistungsstufe zu 115 PS und in Kombination mit 6-GangSchaltgetriebe oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) erhältlich. Und schließlich gibt es den neuen Vierzylinder-TSI-Motor mit 150 PS und aktiver Zylinderabschaltung, der ausschließlich mit der Ausstattungsvariante FR erhältlich ist und an ein 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt ist.

Auf Seiten der Dieselaggregate ist der effiziente und vielfach bewährte 1.6 TDI erhältlich, der wahlweise 95 PS oder 115 PS leistet. Die 95-PS-Version kann mit 5-Gang-Schaltgetriebe oder mit 7-Gang-DSG kombiniert werden, die 115-PS-Version mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe.

Mitte 2018 wird schließlich auch der mit komprimiertem Erdgas (CNG) betriebene, 90 PS starke 1.0-TSI-Motor für den SEAT Arona erhältlich sein. SEAT bietet als erster Hersteller einen Motor dieses Typs in der Klasse der kompakten Crossover an.

Stand: Juni 2017; Fotos: SEAT