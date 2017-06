Nach der Enthüllung des Citroën C5 Aircross setzt die Marke ihre SUV-Offensive fort und stellt den neuen Compact SUV Citroën C3 Aircross vor. Der Kompakt-SUV der neuesten Generation überzeugt durch ein einzigartiges Design und strahlt Kraft und Frische aus. Der neue Citroën C3 Aircross bietet ein umfangreiches Personalisierungsangebot mit 90 Gestaltungsmöglichkeiten außen und fünf Ausstattungsvarianten innen. Das Fahrzeug verfügt über ein Raumangebot „Best in Class“ sowie hohe Variabilität. Dank des Panorama-Schiebedachs genießen die Passagiere freie Sicht in den Himmel. Ganz im Sinne des Programms Citroën Advanced Comfort® steht der neue C3 Aircross für Wohlbefinden an Bord und ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Dank der intelligenten Traktionskontrolle „Grip Control®“und dem Bergabfahrassistenten „Hill Assist Descent“ eignet sich der neue Citroën C3 Aircross auch bestens für Fahrten ins Gelände.

Der neue Citroën C3 Aircross übernimmt die Designmerkmale des Concept Car Citroën C-Aircross, das auf dem Genfer Automobilsalon 2017 vorgestellt wurde. Das neue Modell bringt frischen Wind in das Segment der kompakten SUV. Außen besticht der neue Citroën C3 Aircross durch sein einzigartiges Design und sein umfangreiches Personalisierungsangebot. Innen demonstriert der Compact SUV auf perfekte Weise das Programm Citroën Advanced Comfort® und stellt Aspekte wie Raumangebot, Variabilität und Helligkeit in den Mittelpunkt. Der vernetzte SUV bietet Technologien, die den Alltag erleichtern, in der Stadt wie außerhalb. Die Kunden, die Wert auf Design, Wohlbefinden und Abenteuerlust legen, lädt zu neuen automobilen Erfahrungen ein.

Der neue Citroën C3 Aircross überzeugt durch einen selbstbewussten, einzigartigen, frischen Auftritt. Der 4,15 Meter lange SUV übernimmt die Designmerkmale der neuen Fahrzeuge der Marke. Der neue Citroën C3 Aircross besitzt sämtliche Attribute eines SUV: Erhöhte Karosserie, hohe Sitzposition, schützende Elemente vorne und hinten, große Räder und Kotflügelverbreiterungen. Grafische Elemente wie die farbigen Akzente an der Dachreling und an den hinteren Seitenscheiben heben die Silhouette mit ihren großzügigen Flächen hervor.

Der neue Citroën C3 Aircross besticht durch ein umfangreiches Personalisierungsangebot. Der Kunde hat die Wahl zwischen 90 Außenvarianten, darunter vier Dachfarben und vier Style-Pakete. Fünf Innenraumambiente runden das Angebot ab.

Der horizontal ausgerichtete Innenraum vermittelt ein Gefühl von Raum und Geborgenheit. Ganz im Sinne des Programms Citroën Advanced Comfort® steht der neue C3 Aircross für Wohlbefinden an Bord und ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Der neue Citroën C3 Aircross besticht durch seinen praktischen, einladend gestalteten Innenraum. Dank der durchdachten Architektur stellt der Kompakt-SUV der neuesten Generation den Komfort und die intuitive Bedienung in den Mittelpunkt.

Die breiten Sitze bieten hohen Komfort. Der neue Citroën C3 Aircross überzeugt durch einen großzügigen Innenraum (Kopffreiheit „Best in Class“ und großzügige Beinfreiheit), große Variabilität (die Rückbank lässt sich zweiteilig um 150 Millimeter längs verschieben, der Beifahrersitz lässt sich zusammenklappen, um Gegenstände bis zu einer Länge von 2,40 Metern zu transportieren) und das größte Kofferraumvolumen im Segment (410 bis 520 Liter).

Zum Wohlbefinden trägt das große Panorama-Schiebedach bei, das den Innenraum mit Licht durchflutet. Der neue Citroën C3 Aircross ist mit pfiffigen Ablagen ausgestattet, darunter ein Fach in der Mittelkonsole zum Aufladen des Smartphones per Induktion. Der Kompakt-SUV wartet mit einem umfangreichen Angebot an Assistenzsystemen wie Head-up-Display, Active Safety Brake, Fernlichtassistent, Geschwindigkeits-begrenzung durch Verkehrsschildererkennung sowie im Alltag nützlichen Technologien wie Park Assist und das Navigationssystem Citroën Connect Nav auf.

Der neue Citroën C3 Aircross besitzt zudem die Fahreigenschaften eines SUV. Mit seinen kompakten Maßen ist er wendig. Durch die intelligente Traktionskontrolle Grip Control® mit Bergabfahrassistent Hill Assist Descent signalisiert er Abenteuerlust. Gepaart wird der kleinste Aircross mit einem breiten Angebot an sparsamen, effizienten Benzin- und Dieselmotorisierungen.

Die Markteinführung findet in Europa im zweiten Halbjahr 2017 und anschließend weltweit statt.

Stand: Juni 2017; Fotos: Citroën