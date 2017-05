Comeback: BMW 8er Coupé

Auf der gestrigen Hauptversammlung hat BMW Group Vorstandsvorsitzender Harald Krüger ein neues Konzeptfahrzeug angekündigt. Die BMW Group wird am 26.5.2017 auf dem Concorso d’Eleganza Villa d’Este eine Designstudie präsentieren, die einen exklusiven Ausblick auf das für 2018 geplante BMW 8er Coupé gibt. Das Konzeptfahrzeug verkörpert kompromisslose Dynamik und modernen Luxus – die Essenz eines modernen BMW Coupés. Schon in der Vergangenheit, aber auch gegenwärtig steht die Zahl ‚8‘ bei BMW für sehr emotionale und sportliche Konzepte in der Luxusklasse.

Stand: Mai 2017; Foto: BMW