Citroën enthüllt heute sein C-Aircross Concept, das am 7. März als Weltpremiere auf dem Genfer Automobilsalon vorgestellt wird. Das ausdrucksstarke Concept Car gibt einen Ausblick auf die künftigen Kompakt-SUVs der Marke. Das Concept Car Citroën C-Aircross besitzt die dynamischen Eigenschaften eines SUV und hebt sich durch einen bewusst frischen Auftritt ab. Im Innenraum verkörpert Citroën C-Aircross Concept all das, was das Programm Citroën Advanced Comfort® verspricht.

Das sehr moderne Design basiert auf einer einzigartigen Silhouette, die gleichzeitig Robustheit und Energie verspricht. Das Concept Car Citroën C-Aircross fällt auf Anhieb durch seine kurze, hohe Motorhaube und seine stämmige Frontpartie auf, ohne dabei aggressiv zu wirken. Der Auftritt ist einzigartig in der Welt der SUV.

Das Concept Car verfügt über schützende Elemente vorne wie hinten in Brillant-Schwarz, Radkästen in einem frischen Camouflage-Look sowie Seitenschutzleisten im unteren Karosseriebereich. Die 18-Zoll-Felgen mit kreativem, skulpturalem Design unterstreichen die hohe Fahrposition und die Geländetauglichkeit des Citroën C-Aircross.

Passend zur Markenidentität verfügt das Concept Car Citroën C-Aircross durch eine ausdrucksstarke Frontpartie, großflächige Rundungen und die für die Marke typische Lichtsignatur mit ihren zwei Ebenen. Die LED-Tagfahrleuchten im oberen Bereich des Kühlergrills sind optisch von den Scheinwerfern im unteren Bereich getrennt.

Die klare und grafische Gestaltung der Heckpartie unterstreicht den selbstbewussten Auftritt des Fahrzeugs. Die markante Heckpartie bringt die Rückleuchten mit 3D-Effekt zur Geltung. Diese stellt mit drei leuchtenden, schwebenden Ringen die technologischen Eigenschaften des Concept Car Citroën C-Aircross heraus.

Weitere „schwebende“ Elemente wiederholen sich an den hinteren Fenstern und am Dachhimmel des Fahrzeugs. Die hinteren Scheiben mit Ambientebeleuchtung und starkem grafischen Design erinnern an aerodynamische Klappen, während das Panorama-Glasdach über den Dachhimmel viel Licht hineinlässt. Die stilisierten Abdeckungen in leuchtendem Korallenrot schützen den Innenraum vor neugierigen Blicken, lassen aber das Licht hinein. Die großen Glasflächen und der luftige Innenraum betonen das einzigartige Gefühl von Geräumigkeit und Helligkeit.

Wie im neuen Citroën C3 bringen farbliche Akzente glatte Flächen und kontrastreiche grafische Elemente zur Geltung. Farbige Akzente in einem leuchtenden Korallenrot heben die elegante blaue Karosserie hervor. Sie unterstreichen den Freizeitcharakter des Concept Cars. Zu den Personalisierungselementen gehören die Scheinwerferumrandungen, die Radabdeckungen, die seitlichen Schutzpolster sowie die Dachreling mit LED-Beleuchtung an der Spitze.

In der Entwicklung des Citroën C-Aircross Concept haben die Ingenieure intensiv an der Aerodynamik gefeilt. Für jede einzelne Fläche wurde der erzeugte Luftstrom berechnet. Rundungen und harmonische Linien beruhigen die Umströmung. Zur Steigerung der Aerodynamik wurden zudem gesteuerte Lufteinlässe in der Frontschürze, „Air Breather“ im unteren Bereich der Türen und ein Diffusor eingebaut.

Wie die Concept Car-Vorgänger Aircross und CXperience fällt das Citroën C-Aircross Concept auf Anhieb durch seine gegenläufig öffnenden Türen auf.

Die Designer haben ein sehr luftiges Armaturenbrett ohne Kombiinstrument entworfen. Die Sitze wirken so als würden sie schweben.

Das intuitiv zu bedienende Einspeichenlenkrad ist eine Hommage an die Geschichte der Marke. Auf dem gesteppten Armaturenbrett projiziert eine getönte Lamelle die wichtigsten Fahrinformationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers.

Das gelungene Farbenspiel zwischen Hellgrau und Vitamin-Orange bringt das schwebende, schlichte Armaturenbrett und die Türen besonders zur Geltung. Das warme Farbenspiel wiederholt sich im Sitzbereich.

Das Concept Car Citroën C-Aircross demonstriert das Programm « Citroën Advanced Comfort® » perfekt und legt viel Wert auf Technologien, die das Leben an Bord erleichtern. Alle Insassen profitieren von den nützlichen, intuitiven, modernen Technologien.

Für ein entspanntes Fahrerlebnis sind die Tasten am Lenkrad ergonomisch geformt und nützliche Fahrinformationen werden ins Blickfeld projiziert. Die puristischen und grafisch ausgefeilten Instrumente werden auf einer breiten Glaslamelle angezeigt. Citroën C-Aircross Concept setzt das Head-up-Display und die High-Tech Rückfahrkamera in Szene. Die herkömmlichen Außenspiegel wurden durch zwei seitliche Kameras ersetzt. Die Bilder werden auf kleine Bildschirme übertragen, die auch den Innenspiegel ersetzen. Eine Rückfahrkamera in der Mitte des Dachspoilers sorgt für eine optimale Sicht auf die Fahrzeugumgebung.

Das Concept Car Citroën C-Aircross überzeugt durch eine intuitiv bedienbare Mensch-Maschine-Schnittstelle. Der 12-Zoll-Touchscreen bietet dem Fahrer und seinen Passagieren Zugang zu zahlreichen Funktionen. Das Kontrollzentrum vereinfacht die Bedienung von Fahrzeug und Ausstattungen. Dadurch wirkt der Innenraum noch breiter und luftiger. Um verbunden und in Interaktion mit der Außenwelt zu treten, verfügt das Concept Car Citroën C-Aircross in der Mittelkonsole über ein Fach zum Aufladen des Smartphones per Induktion.

Stand: Februar 2017; Fotos: Citroën