BMW ergänzt die neue Generation der erfolgreichsten Business-Limousine der Welt, die BMW 5er Baureihe, jetzt um ein weiteres M Performance Modell. Der neue BMW M550d xDrive verfügt über den stärksten Dieselantrieb, der jemals in einem Modell der BMW 5er Baureihe angeboten wurde. Mit seinem einzigartig kraftvollen Antrieb bietet der als Limousine wie als Touring erhältliche BMW M550d xDrive ein einzigartiges Fahrerlebnis, das überlegene Fahrleistungen und uneingeschränkte Alltagstauglichkeit mit beeindruckender Effizienz verbindet.

Der weltweit stärkste Sechszylinder-Diesel. Das stärkste Dieseltriebwerk im Segment ist zugleich der stärkste Sechszylinder-Diesel in einem PKW weltweit. Der Reihenmotor verfügt über 3,0 Liter Hubraum und über die moderne M Performance TwinPower Turbo Technologie mit vier Turboladern. Er leistet 294 kW/400 PS bei 4.400 min-1 (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,6–5,4 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 173-142 g/km) und stellt ab 2.000 min-1 ein maximales Drehmoment von 760 Nm bereit.

Die Kraftübertragung erfolgt über ein serienmäßiges 8-Gang Steptronic Getriebe Sport. Das intelligente Allradsystem BMW xDrive verteilt die Antriebskräfte situationsgerecht an alle vier Räder. So ausgestattet wird der BMW M550d xDrive den hohen dynamischen Ansprüchen an ein M Performance Automobil vollumfänglich gerecht:

Er beschleunigt in 4,4 Sekunden (Touring: 4,6 s) von null auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h (elektronisch abgeregelt).

Performance und Optik im Einklang. Dem hohen dynamischen Potenzial entsprechend gestaltet sich auch die Optik des BMW M550d xDrive betont sportlich. Das M Aerodynamikpaket, das um 10 Millimeter tiefergelegte M Sportfahrwerk, die Integral-Aktivlenkung und die exklusiven M Leichtmetallräder in 19 Zoll mit Mischbereifung machen das außergewöhnliche Leistungsvermögen des Sport-Diesels auch optisch sichtbar. Sie sorgen im Zusammenspiel mit dem intelligenten Allradsystem BMW xDrive für hervorragende Fahrstabilität und die bestmögliche Kraftübertragung bei jedem Straßenzustand.

Im Innenraum erzeugen unter anderem wahlweise M Sportsitze mit Leder Dakota oder mit Stoff/AlcantaraBezügen und ein M Sport-Lederlenkrad jene sportlich exklusive Atmosphäre, die für alle M Performance Automobile charakteristisch ist. Selbstverständlich sind auch für den BMW M550d xDrive alle bereits bekannten Technologien der neuen BMW 5er Reihe verfügbar: zum Beispiel BMW Connected – für ein hohes Maß an Vernetzung – oder eine Vielzahl an Assistenzsystemen, die den Fahrer maximal unterstützen und mit denen der neue BMW 5er letztlich auf dem Weg zum automatisierten Fahren einen weiteren Schritt geht.

Ab Juli als Limousine und gegen Ende des Jahres 2017 als Touring ergänzt der neue BMW M550d xDrive das M Performance Angebot um zwei weitere, ausgesprochen sportliche Automobile.

Stand: April 2017; Fotos: BMW