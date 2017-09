Mit dem BMW Concept X7 iPerformance präsentiert die BMW Group auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt nicht nur ein neues Fahrzeugkonzept für die Oberklasse, sondern definiert damit zugleich ein neues Verständnis von Luxus für die Marke BMW.

Die Studie gibt einen Ausblick auf das künftige Serienmodell, das im Jahr 2018 vorgestellt wird. Der zukünftige BMW X7 ist Teil der größten Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens. Im Rahmen der Strategie NUMBER ONE > NEXT will die BMW Group den Absatz und Umsatz in der Luxusklasse deutlich erhöhen.

Erlebbar wird der luxuriöse Charakter des BMW Concept X7 iPerformance besonders im Interieur. Die Größe des Fahrzeugs schafft die Basis für ein Innenraumerlebnis, das bei BMW bisher seinesgleichen sucht. Das Zusammenspiel von präzisen, reduzierten Formen und einem offenen Raumgefühl umgibt Fahrer und Mitfahrer mit einer ebenso exklusiven wie modernen Anmutung. Dazu machen die Möglichkeiten personalisierter, digitaler Vernetzung den Innenraum je nach Wunsch zu einem individuellen Ort des Rückzugs – oder der Produktivität.

Im großzügigen Innenraum des BMW Concept X7 iPerformance kreieren klare Formen, warme Farben und ausgesuchte Materialien eine hoch exklusive, moderne Atmosphäre. Dazu sorgt das große Panoramadach für außergewöhnlich viel Platz über den Köpfen der Mitreisenden und vermittelt ein luftiges, nach oben offenes Raumgefühl. Sechs großzügige Sitzplätze verteilen sich auf drei Sitzreihen, vier davon als exklusive Einzelsitze dargestellt. Lediglich über einen schlanken Sitzfuß am Fahrzeugboden befestigt ermöglichen die Einzelsitze den Passagieren dahinter viel Beinfreiheit. Auf den Sitzwangen sorgt dunkles, olivbronzenes Leder mit dezenter Goldpigmentierung für Exklusivität im Detail. Leder in Rauchweiss auf dem restlichen Sitz setzt einen reizvollen Kontrast dazu.

Die zweite Sitzreihe bietet mit zwei Einzelsitzen alle Vorteile der ersten Sitzreihe. Das Panoramadach ist erst deutlich hinter der zweiten Sitzreihe über eine Y-Struktur an die Karosserie angebunden, so dass auch die Mitfahrer auf den mittleren Plätzen das Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit erleben. Dazu genießen die Mitreisenden hier individuellen Infotainment-Komfort über die Touch-Monitore des Rear-Seat-Entertainment-Systems. Das BMW Concept X7 iPerformance zeigt damit die Vision der BMW Group einer nahtlosen Einbindung der digitalen Welt des Kunden ins Fahrzeug über BMW Connected.

So stehen den Mitfahrern nicht nur hoch personalisierte, digitale Dienste wie die favorisierten Infotainment- oder Office-Inhalte zur Verfügung, mit denen sie die Fahrt ganz nach Wunsch komfortabler, unterhaltsamer oder produktiver gestalten können. Darüber hinaus können die Passagiere sogar Inhalte mit anderen Mitfahrern teilen und so beispielsweise per Touchgeste ein Lied an die Musikanlage des Fahrzeugs nach vorne schicken, dem Sitznachbarn einen interessanten Artikel in das Display senden oder das Navigationssystem mit einer der Adresse direkt aus einer Email heraus versorgen. Eine interaktive LED-Choreographie über Türen und Instrumententafel zeichnet die Kommunikation zwischen den Bildschirmen und den vorderen Displays nach.

Das raumgreifende Exterieur repräsentiert das exklusive Innenraumerlebnis selbstbewusst nach außen. Die klaren, aufrechten Proportionen mit großer Bodenfreiheit machen das BMW Concept X7 iPerformance auf den ersten Blick als X Fahrzeug erkennbar. Gleichzeitig spricht das Concept in zahlreichen Details und Designmerkmalen unverkennbar seine eigene, für BMW neue Designsprache, die es klar von bisherigen Modellen differenziert. Aus jedem Blickwinkel formt das Zusammenspiel von wenigen, präzisen Linien und raffiniert modellierten Flächen eine charakterstarke Aussage voller Modernität, Präsenz und Exklusivität.

Die Frontpartie ist eine der prägnantesten Perspektiven des Concepts. Allein durch die Fahrzeughöhe erhebt sich die Front des neuen BMW X7 eindrucksvoll über der Straße. In einer vollkommen neuen Interpretation klassischer BMW Elemente fasst Frontgestaltung die unterschiedlichen Facetten des Fahrzeugs in einem starken graphischen Statement zusammen. Im Zentrum der aufrechten Frontsilhouette zieht die enorme, senkrecht stehende Doppelniere die Blicke auf sich. Nierenrahmen und –stäbe sind einteilig und massiv, wie aus dem Vollen gefräst. Auf den zweiten Blick offenbaren sich spannende Kontraste von glänzenden Kanten und matten Flächen, die den Fronteindruck hochwertig beleben.

In der Seite präsentiert sich das BMW Concept X7 iPerformance als eindrucksvolle Erscheinung mit X typischer Bodenfreiheit. Durch die beinahe senkrecht stehende Front, den markanten, nahezu vertikalen Heckabschluss sowie den steil ansteigenden Winkel von Hinterrad zu Heckklappe erhalten die kraftvollen Proportionen eine moderne Note. Innerhalb der Silhouette verleiht die hohe Linienführung der Seite eine sehr souveräne Gestik. Die lange Schulterlinie streckt das Fahrzeug und verleiht der Seite athletische Spannung. Gleichzeitig unterteilt sie den Fahrzeugkörper in das luftige Greenhouse, das den großen Innenraum andeutet, und den kraftvollen Fahrzeugkörper darunter.

Erstmals bei einem X Fahrzeug sind die Radhäuser rund geschnitten und betonen die Exklusivität und Eleganz der Seite. Das präzise, raffinierte Spiel der Flächen integriert die kraftvollen Radhäuser in einer ästhetischen Bewegung. Dabei gewinnen die Flächen in Richtung Heck an Volumen und Kraft, was die subtile Dynamik der Seite weiter unterstreicht.

Im Schweller setzt eine prägnante Chromleiste einen exklusiven Kontrapunkt zu der lang gestreckten Schulterlinie und den raffinierten Flächen darunter. Analog zum Zierelement der Front rahmt die Chromleiste in der Seite den AirBreather ein, setzt damit einen vertikalen Akzent und läuft dann in einer geraden Linie bis ins Heck. Diese Einfassungen der Luftöffnungen Front, Seite und im Heck wirken geometrisch präzise und verleihen dem Fahrzeug eine stabile Solidität.

Die exklusive Außenfarbe Manhattan metallic taucht die Flächen und Formen in ein dunkles Olivbronze, das die Souveränität der Seite hochwertig unterstreicht. 23 Zoll-Leichtmetallfelgen verbinden mit ihrem ausdruckstarken Vielspeichendesign X typische Stabilität mit der Exklusivität einer BMW Luxuslimousine. Aerodynamisch optimierte Einsätze zwischen den Speichen reduzieren den Luftwiderstand. Darüber hinaus sorgen auch klare Abrisskanten an Front und Heck für bessere Umströmungswerte und setzen gleichzeitig starkes visuelles Statement, das die Effizienz des PlugIn-Hybrid Antriebskonzepts unterstreicht. Ein besonderes Highlight offenbart das BMW Concept X7 iPerformance aus der Draufsicht: Analog zu der Fensterfassung in der Seite ist auch das Panoramadach von einer markanten Chromleiste umgeben, die von A-Säule bis in das Heck und wieder zurückzieht. Dazwischen setzt die durchscheinende Y-Trägerstruktur des Daches einen modernen Akzent.

Die Heckpartie des BMW Concept X7 iPerformance formt ein eindrucksvolles Statement aus kraftvoller Souveränität und exklusiver Eleganz. Vor allem in der Heckansicht wird der große Fahrzeugkörper deutlich, durch den das enorme Raumangebot erst möglich wird. Vertikale Abrisskanten definieren dabei klare Begrenzungen zur Fahrzeugseite. Innerhalb der aufrechten Hecksilhouette unterteilen die flachen Rückleuchten den Fahrzeugkörper, eine hochwertige Chromspange verbindet die beiden Leuchtenelemente. Die markant gestalteten Leuchten zeichnen eine dreidimensionale L-Form. Sie verleihen der Heckpartie einen technischen und gleichzeitig hochwertigen Akzent. Analog zur Front fassen die umgebenden Flächen die Leuchten wie Schmuckstücke ein. Zwischen den Radhäusern bildet die Heckschürze mit praktischer Tailgate-Öffnung die stabile Basis des Heckaufbaus. In der Heckschürze darunter verweisen die fehlenden Endrohrblenden auf das Plugin-Hybrid-Konzept. Ein angedeuteter Unterfahrschutz in Wagenfarbe schließt das Heck zur Straße hin hochwertig ab.

Im Zuge der bevorstehenden Modelloffensive präsentiert BMW einen neuen Auftritt für das eigene Luxussegment und schärft damit das Profil und die Positionierung der exklusivsten Fahrzeuge im Portfolio als eigenständige Produktkategorie. Neben der BMW 7er Reihe werden künftig auch der neue BMW 8er, der neue BMW X7 sowie der BMW i8 und der neue BMW i8 Roadster der umfangreich erweiterten Modellfamilie für das Luxussegment angehören. Die gemeinsame Identität und Haltung der Topmodelle spiegelt sich in einem neugestalteten Signet wider, das die in Schwarz-Weiß gehaltene Ausführung des vor 100 Jahren erstmals eingesetzten Hersteller-Logos mit dem ausgeschriebenen Unternehmensnamen Bayerische Motoren Werke kombiniert.

Das Signet verweist mit der klassisch-dezenten Anmutung des Logos und der ursprünglichen Firmenbezeichnung Bayerische Motoren Werke auf die einzigartige Geschichte des Unternehmens. Der Mut zu eigenständigen Lösungen und Konzepten sowie die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern und gestärkt aus ihnen hervorzugehen, sind fest in der Tradition von BMW verankert. Diese Haltung ist – vom ersten Höhenweltrekord-Flugmotor bis zur Gründung der Marke BMW i – nicht nur Garant des Erfolgs, sondern auch Ausdruck für Leidenschaft, Selbstbewusstsein und Zukunftsfähigkeit. Erstmals präsentiert wird der neue Auftritt für die Modelle des Luxussegments auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt (14. – 24. September 2017).

Stand: September 2017; Fotos: BMW