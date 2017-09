67. Internationale Automobil-Ausstellung

Vom 14. September 2017 an bekommen Sie auf der 67. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main zehn Tage lang zahlreiche Weltpremieren, raffinierte Studien und einiges mehr zu sehen. Wir haben für Sie bereits vorab einen Blick auf die Highlights geworfen. Außerdem finden Sie in unserer Rubrik „Autonews“ schon jetzt diverse Infos über die Neuheiten der IAA. Zahlreiche weitere Premieren folgen in den nächsten Tagen …

Marken wie beispielsweise Nissan, DS, Peugeot, Infiniti, Mitsubishi, Volvo, Tesla oder den gesamten FCA Konzern, darunter Fiat, Alfa Romeo und Jeep, werden Sie dort jedoch vergeblich suchen, haben all diese Hersteller der IAA für dieses Jahr einen Korb gegeben. Und die Marken Audi, Skoda, Porsche und Mazda finden bei uns nicht statt, wem unserer Leser nicht wichtig genug sind um uns mit Testwagen oder Präsentationen zu berücksichtigen, der ist uns auch keine Hofberichterstattung wert.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Durchklicken!

Stand: September 2017; Text und Fotos: auto-reise-creative