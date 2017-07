2. Generation Volvo XC60

Mit den Modellen der Volvo 90er Familie haben die Schweden bereits ein neues Zeitalter eingeläutet. Nun geht es mit dem XC60 endlich an die 60er Baureihe, die künftig ebenfalls auf der SPA genannten Plattform basiert.

Karosserie/Design

Mit der zweiten Generation des Volvo XC60 hält die neue Volvo Designsprache erstmals Einzug auch in die 60er Modelle. Dabei ist der XC60 aber weit mehr als nur eine kleinere Version des Volvo XC90.

Innenraum/Kofferraum

Was uns bereits im großen Volvo XC90 begeistert hat, finden wir nun auch in der kleineren Ausführung vor, womit Volvo alles richtig gemacht hat. Gut, der wie ein Tablet funktionierende Touchscreen im Hochformat ist hier etwas kleiner ausgeführt als im großen Bruder, aber sonst müssen wir uns hier keineswegs mit weniger zufrieden geben. So gibt es auch die digitale Instrumentenanzeige und das Head-up-Display unverändert.

Doch noch einmal zurück zum Touchscreen, dessen Layout und Menüstruktur im XC60 überarbeitet wurde. Neue Farben und Symbole sollen die Steuerung einfacher machen, die wichtigste Funktion der jeweils gewählten Anwendung wird zudem besonders hervorgehoben.

Gänzlich möchte Volvo aber dennoch nicht auf die klassischen Bedienelemente verzichten, so finden wir unter dem Touchscreen sieben Knöpfe sowie mittig ein großer Drehregler. Verschiedene Funktionen können auch bequem über die Lenkradbedientasten oder per Sprache gesteuert werden.

Schicke Echtholzeinlagen oder Aluminium-Dekor sind in der Premium-Klasse ebenso vertreten wie feinstes Leder, auch die sehr vorbildliche Verarbeitung überrascht hier nicht. Doch Volvo weiß sich auch in diesem Punkt nochmals abzuheben.

Hat Volvo nun auch wunderschöne „Treibholz“-Ausführungen im Sortiment, die darüber hinaus über eine bis dato unbekannte Längsmaserung verfügen.

Das gilt auch für das großartige Gestühl, ob als Komfort- oder Sportsitz, durch die schlanke und ergonomische Ausführung garantiert Volvo rückenfreundlichen Sitzkomfort und setzt zugleich auf ein bestmögliches Raumangebot. Und in der Tat ist die Beinfreiheit in der zweiten Reihe sehr großzügigg und auch die Kopffreiheit erlaubt wirklichen Sitzriesen eine luftige Bewegungsfreiheit.

An dieser Stelle möchten wir auch ein sehr empfehlenswertes Extra hervorheben: Das größte Panorama-Dach der Volvo Geschichte, das sich zudem öffnen lässt.

Was alles über den Touchscreen zu steuern ist, zeigen auch die hinteren Kopfstützen der äußeren Sitze auf, lassen sich diese gegen Aufpreis per Fingerwisch elektrisch nach vorn klappen. Auch das Umlegen der Rücksitzlehnen, was im Verhältnis 60:40 möglich ist, erfolgt auf Wunsch elektrisch vom Gepäckabteil aus, ansonsten aber auch manuell mit nur einem einfachen Handgriff, die Kopfstützen klappen dabei automatisch nach vorn.

Der Kofferraum bietet von vorne herein 505 bzw. 635 Liter einschließlich eines zusätzlichen Fachs im Kofferraumboden und wächst im Nu auf 1.432 Liter an.

Zugang gelingt Ihnen durch die weit öffnende Heckklappe, die optional elektrisch geöffnet und geschlossen werden kann. Zudem hat Volvo eine Sensorsteuerung für ein berührungsloses Öffnen im Gepäck. Dann reicht es sogar aus, einfach den Fuß links unter den hinteren Stoßfänger zu halten.

In Verbindung mit dem luftgefederten Fahrwerk kann das Heck des Volvo XC60 für ein einfacheres Be- und Entladen sogar um fünf Zentimeter abgesenkt werden. Die Funktion ist auch beim Ankuppeln eines Wohnwagens oder Anhängers praktisch.

Komfort/Fahrwerk/Bremsen

Womit wir auch gleich zum nächsten Punkt überleiten möchten.

Alle zum Marktstart erhältlichen Motorisierungen sind von Haus aus an den permanenten Allradantrieb gekoppelt und bauen serienmäßig auf ein Fahrwerk mit neuer Integral-Hinterachse auf.

Während frontangetriebene Versionen zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden, können Sie jetzt schon alternativ das Sportfahrwerk oder das adaptive Luftfahrwerk mit elektronischer Dämpferregelung Four-C inklusive vier programmierten Modi und ein individuell konfigurierbares Programm auswählen.

Die aktive Four-C-Fahrwerksregelung wird übrigens im kommenden Top-Modell T8 Twin Engine AWD von vorne herein serienmäßig verbaut sein.

Die fest zupackenden Bremsen werden in allen Modellen um einen hydraulischen Bremsassistenten ergänzt und auch der Berganfahrassistent sowie die Bergabfahrhilfe runden den serienmäßigen Umfang ab.

Motor/Getriebe

Unter der Motorhaube setzt der Autobauer auf seine bewährte und eigens entwickelte Motorenpalette – die wir bereits aus anderen Volvo-Modellen kennen.

Die Drive-E Vierzylinder-Triebwerke umfassen zum aktuellen Marktstart neben zwei aufgeladenen Benzin-Direkteinspritzern auch zwei Turbodieselmotoren, die allesamt an eine komfortbetonte Geartronic Achtgang-Automatik gekoppelt sind.

Los geht es mit dem 190 PS (140 kW) starken Volvo XC60 D4 AWD, gefolgt von der stärkeren Variante D5 AWD mit 235 PS (173 kW). Letzterer verabschiedet sich dank PowerPulse auch vom störenden Turboloch. Neu ist die pfiffige Technologie allerdings nicht, wurde sie bereits mit den neuen 90er Modellen eingeführt. Auf Seiten der Ottomotoren können Sie zwischen dem T5 mit 254 PS (187 kW) und dem T6 mit 320 PS (235 kW) wählen.

Ende August legen die Schweden ihr künftiges Topmodell T8 Twin Engine AWD nach, das Plug-In-Hybrid Modell wird es auf stolze 407 PS (300 kW) bringen, der Verbrauch für den Ottomotor soll im günstigsten Fall bei lediglich 2,1 Litern auf hundert Kilometer liegen (49 g/km CO2), mit dem Elektromotor sind laut Datenblatt 45 Kilometer Reichweite möglich.

In den kommenden Monaten (voraussichtlich Anfang nächstes Jahr) wird außerdem eine schwächere Einstiegsmotorisierung wie beispielsweise der 150 PS starke D3 2WD, sowie weitere Versionen frontangetrieben und mit Schaltgetriebe das Angebot weiter ausbauen.

Sicherheit

Sicherheit gehört bei Volvo regelrecht zu einem Kernthema und da dieses beim neuen XC60 derart umfangreich ist, gehen wir an dieser Stelle nur auf die Neuerungen näher ein. Die übrigen, serienmäßigen oder gegen Aufpreis erhältlichen Assistenten seien hier aber kurz aufgelistet:

Aktiver Spurhalte-Assistent, ein Geschwindigkeitsbegrenzer, ein Kreuzungs-Bremsassistent, Run-off Road Protection, Road Edge Detection, der Müdigkeitswarner Driver Alert, Distanzwarner, Verkehrszeichen-Erkennung mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung, indirektes Reifendruck-Kontrollsystem, Lane Change Merge Aid und die Heckaufprallabschwächung und der teilautonome Assistent Pilot Assist II.

Die automatische Notbremse

Das in Volvo City Safety enthaltene automatische Notbremssystem arbeitet nun in allen Geschwindigkeitsbereichen und das sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Das aktive System erkennt neben anderen Fahrzeugen auch Fußgänger, Fahrradfahrer, Motorräder und große Wildtiere. Dabei warnt Sie der Assistent nicht nur vor einer möglichen Kollision, er leitet notfalls eine automatische Bremsung ein, um so einen Zusammenprall zu verhindern aber in jedem Fall die Unfallschwere zu reduzieren.

Die Lenkunterstützung

Den nächsten Schritt zur Unfallvermeidung bzw. -verringerung gehen die Schweden mit der neuen Lenkunterstützung. Sie feiert im neuen Volvo XC60 ihr Debüt und gibt Ihnen – wenn eine automatische Notbremsung nicht mehr ausreicht, um einen Unfall zu verhindern – einen Lenkimpuls an das Lenkrad weiter und unterstützt Sie beim Umfahren des Hindernisses und beim anschließenden Stabilisieren des Fahrzeugs. Die Lenkunterstützung ist im Bereich zwischen 50 und 100 Stundenkilometer aktiv.

Oncoming Lane Mitigation

Ebenfalls als erstes Volvo-Modell verfügt das kompakte SUV serienmäßig über die „Oncoming Lane Mitigation“. Sollten Sie versehentlich auf die Gegenfahrbahn geraten und auf ein entgegenkommendes Auto zusteuern, wird Sie das System mit einem automatischen Lenkeingriff zurück auf die eigene Fahrbahn steuern und das in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 60 und 140 km/h.

BLIS inkl. Lenkassistent

Und auch das aufpreispflichtige Blind Spot Information System (BLIS) kann mit einer Neuerung aufwarten. Wurde der Toter-Winkel-Warner ebenfalls um einen Lenkassistenten erweitert. Sollten Sie nun die visuelle Warnung nicht beachten, greift der neue Helfer bei einer möglichen Gefahrensituation beim Spurwechsel mittels automatischem Lenkeingriff ein.

Ausstattung/Kosten

Im Volvo XC60 wird Ihnen purer Premium-Flair geboten, allerdings hat das auch seinen Preis und so verlangt Ihnen der neue XC60 mindestens 48.050 Euro ab. Der stärkere D5 geht bei 52.600 Euro los, während die Benzinmotoren Dir beim T5 AWD mindestens 51.000 Euro bzw. 55.500 Euro für den T6 AWD abverlangen.

Das künftige Topmodell T8 TwinEngine AWD rangiert zwischen 69.270 und 73.570 Euro, wird auch der Plugin-Hybrid in den drei zur Wahl stehenden Ausstattungslinien erhältlich sein.

Dabei differenzieren die Niveaus Momentum, R-Design und Inscription nicht nur im Ausstattungsumfang, auch in ihrer Optik sind klare Unterschiede zu erkennen.

Stand: Juli 2017; Test und Fotos: auto-reise-creative